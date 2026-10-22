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Сотрудники администрации Великих Лук убрались возле часовни Александра Невского

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Сотрудники администрации города Великие Луки вновь стали участниками осеннего месячника по благоустройству. Как сообщили в администрации, на этот раз уборка прошла на общественной территории возле часовни Александра Невского на площади Ленина.

Фотографии: администрация города Великие Луки / «ВКонтакте»

Как отметили в администрации города, работники подошли к делу с высокой ответственностью, приступили к благоустройству организованно, чтобы быстро и качественно привести в порядок участок городской территории. Благодаря сплочённой работе локация была очищена от мусора, веток и опавшей листвы и стала более ухоженной.

В уборке приняли участие порядка 20 человек, каждый из которых внёс свой вклад в общее дело.

Администрация города призывает учреждения и организации, независимо от их организационно-правовых форм, провести работы по санитарной уборке и очистке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, закрепленных улиц и скверов.

Также любой желающий великолучанин может принять участие в общегородских субботниках, запланированных на 23 и 30 октября.

Узнать о планируемом мероприятии и заявить о желании в нём участвовать либо о желании организовать собственный субботник на какой-либо конкретной территории можно, позвонив в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки по телефонам: 8(81153) 3-72-51, 8(81153) 3-02-08. Звонки принимаются в рабочие дни — с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. Обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

При необходимости сотрудники УЖКХ окажут содействие в выборе территории, даты и времени проведения субботника, а также в предоставлении инвентаря и техники для вывоза собранного мусора.

 
«Призываем всех жителей города принять участие в осеннем месячнике по благоустройству города. Давайте вместе сделаем наш город красивее и уютнее!» — заключили в администрации города.
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