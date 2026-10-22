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Митинг в честь Дня памяти жителей сожжённых деревень прошёл в Псковском округе

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Памятный митинг в честь Дня памяти жителей сожжённых деревень, который отмечается сегодня, 22 октября, прошёл в Ланевой Горе Псковского муниципального округа. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова в своём канале Мах. 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ канал Мах

Основными участниками митинга стали школьники Псковского округа. 

«Так мы передаем эстафету памяти и исторической правды следующим поколениям граждан страны. Чтобы помнили. Чтобы такое не повторилось», - отметила Наталья Федорова. 

 

Она также подчеркнула, что для Псковской земли это особенно трагическая дата: по данным «Книги Памяти Псковской области», на территории региона было уничтожено 5082 деревни, и каждую пятую так и не возродили. Более 70 тысяч мирных жителей Псковщины погибли от рук захватчиков.

«Это не просто цифры — за каждой стоит чья-то судьба, непрожитая жизнь, несбывшиеся мечты. Числом региональной памятный даты стала трагедия, случившаяся в деревне Ланева Гора в Псковском районе. 22 октября 1943 года отряд карателей сжег населенный пункт вместе с жителями: детьми, женщинами и стариками. В тот октябрьский день оборвались жизни шести десятков ни в чём не повинных людей, ставших жертвой ничем не оправданной жестокости нацистских пособников», - рассказала Наталья Федорова. 

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