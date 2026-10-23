В Псковской области состоялась первая погрузка материальной базы по соглашению с ветеранами СВО

В Псковской области состоялась первая погрузка материальной базы в рамках соглашения между Детской областной клинической больницей, Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения и ветеранами СВО. Об этом сообщили в группе Ассоциации ветеранов «СВО» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ассоциация ветеранов «СВО» Псковской области / «ВКонтакте»

В мероприятии приняли участие главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев и заместитель директора Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Анна Васильева.

«Благодарим руководителей и коллективы учреждений за сотрудничество и поддержку. Работа продолжается — впереди новые совместные задачи», — отметили в ассоциации.