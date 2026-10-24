Коллекционеров приглашают на осеннюю выставку-ярмарку в Пскове

Псковский городской клуб коллекционеров приглашает всех желающих принять участие в осенней выставке-ярмарке, которая состоится 25 октября в Доме Беклешова в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей участники клуба.

Изображение: Псковский городской клуб коллекционеров

Мероприятие пройдёт с 9:30 до 11:30 в Центре туризма и творческих индустрий по адресу: улица Георгиевская, дом 4.

Представить можно коллекции на самые разные темы: монеты, марки, открытки, значки, боны, календарики, копоушки, спичечные этикетки, утюги, самовары и другие предметы.