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Законодательное Собрание региона поздравило псковскую школу имени Леона Поземского с 240-летием

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Псковская средняя школа № 1 имени Леона Поземского отметила 240-летний юбилей. На торжество пришли представители региональной власти и органов местного самоуправления. От Законодательного Собрания педагогов и учеников поздравил вице-спикер Алексей Севастьянов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: Законодательное Собрание Псковской области

«Быть первой школой — это больше, чем просто порядковый номер. Ваше образовательное учреждение по праву носит звание одного из старейших и прославленных в России. За более чем два с лишним века эти стены видели смену эпох, но неизменным оставался особый, уникальный дух школы», — зачитал поздравление депутатского корпуса Алексей Севастьянов.

 

Вице-спикер отметил вклад выпускников школы в развитие науки, медицины и литературы. Среди них — автор математических таблиц Владимир Брадис, основатель советской вирусологии Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, писатель Юрий Тынянов и автор романа «Два капитана» Вениамин Каверин.

Девиз из романа Каверина «Бороться и искать, найти и не сдаваться» стал одним из символов произведения, известного читателям разных поколений.

В Законодательном Собрании также отметили, что школа сохраняет традиции классического образования и продолжает развиваться. Учебное заведение известно не только своей историей, но и современными достижениями, в том числе в спорте.

Поздравление от имени депутатского корпуса передал Алексей Севастьянов по поручению председателя Законодательного Собрания Бориса Елкина. Школа № 1 находится на территории избирательного округа вице-спикера.

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