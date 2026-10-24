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11 жителей Псковской области обратились к медикам из-за укусов клещей за неделю

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С 12 по 19 октября в Псковской области 11 человек обратились за медицинской помощью после присасывания клещей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С начала сезона в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей обратились 2 429 человек. Среди пострадавших диагностировали четыре случая клещевого энцефалита и 28 случаев боррелиоза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи нападали на людей на придомовых участках в сельской местности, в дачных товариществах и в лесу.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2 946 клещей. Из них 2 380 сняли с людей, ещё 566 собрали на объектах окружающей среды.

По результатам исследований, 28,53% клещей были заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 1,96% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,88% — гранулоцитарным анаплазмозом человека. Доля клещей, заражённых вирусом клещевого энцефалита, составила 0,08%.

Среди заболевших клещевым энцефалитом оказался один ребёнок. Боррелиоз диагностировали у шести детей.

В региональном управлении Роспотребнадзора рекомендуют вакцинироваться против клещевого энцефалита и проходить ревакцинацию каждые три года. Осень специалисты считают подходящим временем для начала или продолжения курса вакцинации.

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