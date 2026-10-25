Россиянам рассказали о подводных камнях при оплате по QR-коду

У способа оплаты по QR-коду есть минусы, из-за которых многие решают от него отказаться, рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Первый недостаток — оплата по QR-коду фактически является денежным переводом, а не покупкой по карте. Поэтому на такие платежи не начисляются бонусы и кешбэк, при оплате кредитной картой может взиматься дополнительная комиссия, а операции включаются в лимит бесплатных переводов.

«Все эти недостатки особенно важны, если клиент банка имеет программу лояльности, при которой значительную сумму можно вернуть в качестве кешбэк и, если клиент часто переводит денежные средства (например, родственникам) и бесплатный лимит имеет значение», — отметила Валишвили.

Второй минус — технические трудности. Для оплаты нужен стабильный интернет для работы банковского приложения, иначе платеж не пройдет. Покупателю приходится искать устойчивую связь, что затягивает время и делает покупку менее привлекательной.

Третий и очень важный минус — мошенничество, получившее название QR-фишинг, или quishing. Злоумышленники создают поддельные QR-коды: отсканировав такой код, покупатель попадает на фишинговый сайт, который запускает загрузку вредоносного ПО на смартфон.

Подмену сложно распознать вовремя — мошенники наклеивают поддельные коды поверх настоящих у касс, на терминалах оплаты и в меню ресторанов. Поэтому важно использовать не статичный код, а динамический код на терминале оплаты или на кассовом аппарате, пишет агентство «Прайм».