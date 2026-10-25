Место, где время замедляется: экспозицию о торфе и болотах готовят в Полистовье

Торфяные болота Полистовья, хранящие в своих слоях пыльцу древних растений и многовековую историю, — это «легкие планеты», которые удерживают углерод и замедляют изменение климата. А еще в прошлом веке здесь было торфяное предприятие, ставшее градообразующим для деревни Цевло. Тому, как на протяжении времени менялись отношения человека и окружающих болот, посвящен проект «Торф — машина времени», в рамках которого создается уличная экспозиция, посвященная верховым болотам и истории этого места.

Выставка будет создаваться совместно с жителями деревни и станет общественным пространством и точкой старта туристических маршрутов. Подробности о работе над экспозицией Псковской ленте новостей рассказала пресс-секретарь Полистовского заповедника Надежда Николенко.

Три масштаба выставки

«Экспозиция „Торф — машина времени“ будет рассказывать об истории места в трех масштабах», — отмечает Надежда Николенко.

Первый — глобальный, где речь пойдет о торфе как природном архиве: он «накапливает» следы того, что росло и происходило на болоте, поэтому по торфяной залежи можно узнать, что здесь было раньше. Полный подробный анализ сотрудники не делали, но отдельные исследования проводили — в частности, «палинологический анализ», чтобы предположить, какая растительность была здесь много лет назад. Эта же часть экспозиции будет посвящена «значимости болот для климата планеты».

Вторая часть — история самой территории, которая больше ста лет связана с торфом: здесь проводили мелиорацию, осушали торфяники для хозяйственного использования и выпаса скота, а в 1970–80-е годы работало торфяное предприятие, которое «очень значительно повлияло и на ландшафт, и на природные экосистемы и на социальное устройство территории». Эта связь с торфом станет опорой для рассказа о местной истории.

Третья часть — истории жителей Цевло. «Мы хотим еще включить в эту экспозицию воспоминания жителей деревни и ее окрестностей. Чтобы рассказчиками выступали не только сотрудники заповедника, но и звучали голоса жителей. Хочется это нематериальное наследие зафиксировать и сохранить», — отмечает Надежда Николенко.

Беречь «легкие планеты»

Среди жителей деревни Цевло есть бывшие сотрудники «Полистовского-1». «Внешний вид населенного пункта (его улицы, гражданские постройки) во многом сформирован открытием этого торфопредприятия. И многие жители — это люди или дети людей, которые приехали туда работать на предприятие или в учреждения, которые его обслуживали. Кто-то потом переехал из деревни, но с некоторыми бывшими работниками мы встречались», — замечает Надежда.

По ее словам, сотрудничество с жителями населенных пунктов, которые находятся рядом с территорией заповедника, ведется уже больше десяти лет — в разных направлениях. «Все проекты в деревне мы согласуем с жителями. В данном случае обсуждали с ними, где именно экспозицию устанавливать, как она может выглядеть. Кроме того, много информации об истории этого места берем у местных: записываем интервью, собираем фотографии», — сообщает она.

Торфопредприятие «Полистовское-1», с одной стороны, было «местообразующим», то есть определяло жизнь и развитие территории. Но, с другой стороны, оно стало причиной нарушения естественных процессов.

Водно-болотные угодья, в том числе верховые болота, — это крупнейшие «легкие планеты». «Углекислый газ, поглощенный растениями, накапливается в торфе в виде углерода и в ненарушенном обводненном торфянике, без доступа кислорода, может сохраняться столетиями», — поясняет сотрудник заповедника.

Во время работы предприятия многие территории были осушены, и там теперь «сухие торфяники», что опасно с точки зрения возникновения возгораний.

«Один из разделов мы хотели посвятить этой понятной и близкой угрозе. То, что при работе торфяного предприятия углекислый газ попадает в атмосферу, — это не так наглядно, как опасность торфяных пожаров, которые долго не потушить. Торф даже под снегом может гореть! Причем очень долго, и задымление от него очень сильное. Окончательно такие возгорания могут потухнуть только тогда, когда торф оказывается под водой — во время весеннего половодья, например», — говорит Надежда Николенко.

Сотрудник заповедника напомнила о том, как пару десятков лет назад такой пожар был рядом с Цевло. «Чтобы не допустить возгораний, важно не оставлять мусор и не разводить костры на таких территориях», — говорит она.

Отправная точка для новых маршрутов

Место для размещения экспозиции уже выбрали: это парк «Липки» в деревне Цевло. Что касается внешнего вида выставки, то уже есть эскизы.

«Это будет конструкция из дерева, на которой будут расположены информационные стенды и интерактивные элементы, чтобы можно было взаимодействовать с этой экспозицией. Не только читать и смотреть, но и что-то поделать — особенно для детей это важно», — поясняет Надежда Николенко.

Выставка планируется на берегу озера Цевло. «Этот ландшафт начал образовываться 10 000 лет назад. Мы надеемся, что удастся сделать так, чтобы можно было, находясь внутри пространства этой экспозиции, посмотреть на озеро, которое имеет такое же происхождение, как вся наша болотная система, и замедлиться, остановиться, подышать заповедной территорией», — говорит она.

Также организаторы выставки надеются, что она станет отправной точкой для других туристических троп, которые есть рядом с деревней Цевло: нового маршрута «Озерные летописи» и маршрута по деревне.

Экспозиция будет постоянной и круглогодичной. «Хотим, чтобы она была интересна и туристам, и местным жителям. Когда мы делали в Цевле выставку старых фотографий, которыми поделились местные жители, она пользовалась очень большим спросом. У нас есть несколько фото, которые одно и то же место изображают — можно посмотреть, как оно выглядело 40 лет назад и сейчас. Что-то подобное обязательно сделаем в новой экспозиции», — обещает Надежда Николенко.

Открытие нового пространства в Полистовье запланировано на фестивале РосянкаФЕСТ — летом 2027 года. Проект поддержан Президентским фондом природы.

Светлана Синцова

Фото Полистовского завоведника