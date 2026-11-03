«Дневной дозор»: Что лучше построить на месте «Белорусского рынка»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что лучше построить на месте "Белорусского рынка" вместо фермерского рынка?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Опустевший участок между улицами Ленина и Карла Маркса, рядом с главным корпусом ПсковГУ, долгие годы был известен псковичам как «Белорусский рынок». С 1990-х годов это место кипело жизнью: не одно поколение горожан вспоминает, как выбирало здесь обновки и примеряло одежду, стоя на картонке за импровизированной занавеской. Однако в 2010-х годах рынок начал сдавать позиции. Покупатели массово переместились в торговые центры, а позже и на маркетплейсы. Хотя торговля у университета теплилась еще некоторое время, в последние годы место заметно опустело: многие павильоны оказались заброшены и навсегда закрыли свои двери. Окончательную точку в истории старого рынка поставили в 2024 году, когда городские власти приняли решение о его закрытии и преобразовании территории.

Вокруг пустующего участка сразу пошли слухи: сначала заговорили о строительстве новой филармонии, но эту информацию довольно быстро опровергли. А в феврале 2025 года стало известно, что на месте бывшего вещевого рынка появится новый рынок. Правда, его концепция кардинально изменится: вместо одежды и текстиля здесь сделают ставку на гастрономию.

Инвестором масштабного проекта выступят «Палкинские ряды», а общая стоимость работ оценивается в 245 млн рублей. На участке рядом с ПсковГУ возведут современный 100-метровый павильон, к которому будут примыкать открытая веранда со столиками и парковка. Внутри обустроят комфортные продуктовые ряды: здание оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, а также всеми необходимыми сервисными зонами, складами, санузлами и инженерными коммуникациями.

В городской администрации обещают обширный и качественный ассортимент. Покупатели смогут найти здесь свежую мясную, молочную и рыбную продукцию, фермерские овощи и фрукты, сухофрукты, кондитерские изделия и бакалею.

Но нужен ли рынок в этой локации? Будет ли он востребован фермерами? Может, нужно было построить там что-нибудь другое? Будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин, в чьем округе и строится рынок, полагает, что на его месте кто-то хотел бы видеть жилые дома или любую другую постройку, но, по его мнению, если там решено открыть фермерские ряды, то это делается не просто так.

«Насколько я понимаю, сейчас там строится фермерский рынок. Возможно, конечно, не знаю, насколько это будет экономически выгодное предприятие на этом месте, но я надеюсь, инвесторы оценили свои ресурсы и возможности. Учитывая то, что в центре города достаточно мало места, может быть, хотелось бы, чтобы там появились жилые дома или что-то еще, но есть сложность с тем, что построить квартиры или жилые дома там стоит достаточно дорого. Поэтому, вероятнее всего, место оценили и прикинули, что этот объект будет там выгоден. Будем верить, что они сделали грамотно, и будем наблюдать за тем, что построится. Торговые ряды, фермерский рынок. Я ознакомился с проектом, будет благоустройство вокруг, поэтому будем верить, что в итоге все получится».

Псковский архитектор и дизайнер Сергей Станкевич считает, что рынок не должен существовать в вакууме. Необходимо грамотно интегрировать его в современность. По его мнению, рынок в центре города - это нормально, но он должен стать местом, где можно получить и эстетическое удовольствие, а не только закупиться товаром, как это было раньше.

Фото: Сергей Станкевич / Telegram

«Я считаю, что рынок как часть развития этой территории, возможно, даже как ядро этого развития — вполне себе хорошее назначение, хорошая идея, уместная абсолютно во всех крупных туристических центрах, каким является и Псков. Рынки являются важной точкой притяжения, они нужны и местным жителям, безусловно, и гостям нашего города. Но, на мой взгляд, это действительно должно быть именно частью концепции, частью развития этой территории. Как я уже сказал, возможно, ядром. Сам по себе рынок, на мой взгляд, на сегодняшний день не должен существовать в вакууме. Надо, чтобы мы туда могли прийти: жители города, туристы, получить определенный опыт, наслаждение от использования этой территории. То есть там наверняка должны быть какие-то прогулочные зоны, какие-то места для галерей или покупки туристических сувениров и так далее. Это должен быть всё-таки некий симбиоз того, что там может получиться. Территория, на мой взгляд, совершенно позволяет это сделать; площадь и её местоположение абсолютно идеальны для этого».

А вот архитектор Владимир Шуляковский уверен, что идея возродить в этом месте рынок - правильная.

«На мой взгляд, идеальное место для рынка. Во-первых, исторически в центре города всегда был рынок. Сейчас тот рынок, что есть на Карла Маркса и на улице Пушкина, в депрессивном состоянии. Я думаю, что эта идея функционально очень правильная».

Искусствовед, журналист Юрий Стрекаловский объяснил, что в переводе с польского языка рынок - это центральная площадь. Он считает, что проект фермерского рынка в центре Пскова не предполагает антисанитарии и прошлой «колхозности». На его взгляд, то, что сейчас делают - это хорошо, но стоило бы еще убрать оттуда некоторые здания, чтобы можно было наслаждаться красотами центра города в полной мере. Также он предложил перенести фестивали еды из городских парков в новую зону рынка.

«Традиционно в городах рыночная площадь — это главная площадь, центр социальной, деловой и прочей активности. Тот проект, который я видел, если он будет реализован, не станет рынком в понимании антисанитарии, вони, свиных голов и картофеля в мешках. Это будет рынок с деликатесами, произведениями декоративно-прикладного искусства. Судя по проекту, там довольно много места для прогулок, есть места, где можно отведать чего-нибудь, открываются хорошие виды. И вот этот ключевой момент важен, потому что территория от площади Ленина до Финского парка (не вдоль реки, а между улицей Ленина и нынешней Воровского), возникшая после Великой Отечественной войны, — это, на мой взгляд, главная градостроительная ошибка города. Из-за появления служб пединститута, самого огромного здания института, столовой, спортзала, общежитий и колхозного рынка с заборами была утрачена связь между центром города и живописной долиной реки Псковы. При том что там есть замечательные памятники древней архитектуры: дома XVIII века, остатки крепостной стены Среднего города 1474–1475 годов. Всё это остаётся в забвении. Поэтому то, что стали разгребать этот жуткий так называемый "Белорусский рынок" с тряпками и помойкой, — это, конечно, замечательно. Хорошо бы ещё, конечно, пединститут оттуда снести к чёртовой матери».

Исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков ранее выступал со своим предложением об использовании освободившейся территории бывшего «Белорусского рынка». На данный момент он ничего не имеет против фермерских рядов, но все-таки сказал, как более грамотно можно было бы использовать эту локацию в центре Пскова.

«Я не очень знаю про фермерский рынок. Это хорошо, конечно, - фермерский рынок, правда. Я искренне "за" и сам бы ходил, пользовался, покупал бы там то, что произведено в области. Но вообще когда-то шла речь, чтобы там сделать концертный зал. Каждый о своём, естественно, говорит: у кого что болит. Потому что все знают, что городу нужен нормальный концертный зал, потому что имеющийся уже морально и физически устарел. И вообще это изначально не концертный зал, а переделанный Дом политического просвещения. Было бы здорово, конечно, и даже речь шла об этом, но в результате — фермерский рынок. Очень жаль. Но я за нормальный современный концертный зал, хорошо технически оснащённый и прочее».

А необходим ли рынок самим фермерами? Мы решили задать этот вопрос руководителю крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей» в Гдовском округе Александру Конашенкову. Он ответил, что открывать фермерский рынок нужно было гораздо раньше, ведь тогда он бы мог спасти фермеров, которым было некуда девать свою продукцию. А насколько он актуален сейчас, покажет время.

«Фермерский рынок — это, конечно, уже запоздалая история. Надо было его открывать раньше, гораздо раньше, лет 15 назад. Мы как-то пытались пробить это дело ещё во времена администрации Андрея Турчака (бывший губернатор Псковской области - ред.): в том районе хотели выбить места для нашей ассоциации фермерских хозяйств, но у нас тогда ничего не получилось. Теперь выходит, вроде как мы и правы были: нужно было открывать рынок. Только с тех пор, за 15 лет число фермерских хозяйств уменьшилось раза в три. Может быть, этот рынок их и спас бы, если бы они там торговали. Всё равно надо делать, надо пробовать. Пойдёт начинание или нет — покажет время. Если будет востребована фермерская продукция, которая гораздо лучше привозной, значит, жители будут ходить и покупать её».

Против рынка наши собеседники не высказались. Однако прозвучал и ряд предложений об ином использовании территорий. Место могло бы вместить и жилую застройку, и новый концертный зал или прогулочную зону с живописными видами. Но фактически скоро у нас появится новый современный рынок. Будет ли он популярен среди фермеров, псковичей и туристов - покажет время.

Александра Мошина