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Псковский филиал Университета ФСИН России отметил 34-летие

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На плацу Псковского филиала Университета ФСИН России состоялось торжественное построение, посвященное 34-й годовщине со дня создания образовательной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Временно исполняющий обязанности начальника филиала Роман Иваняков поздравил личный состав с памятной датой, поблагодарил сотрудников за добросовестную службу и вклад в развитие образовательной организации, а также отметил значимость работы каждого в подготовке квалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы.

«За 34 года мы прошли большой путь, преодолели немало испытаний и приобрели ценный опыт. Все достижения филиала – результат совместной работы нескольких поколений сотрудников, преподавателей и ветеранов. Сегодня перед нами стоят новые задачи, и я уверен, что благодаря профессионализму, ответственности и сплоченности коллектива мы сможем успешно справиться с ними», – отметил Роман Иваняков.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей, значительный вклад в обеспечение деятельности образовательной организации, а также активное участие в волонтерской, научной и творческой жизни ряд курсантов наградили благодарственными письмами начальника Университета ФСИН России.

 

За содействие органам внутренних дел Псковской области благодарности начальника УМВД России по Псковской области получили участники знаменной группы филиала. Волонтерам также вручили ценные подарки в знак признания их общественной деятельности.

Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем.

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