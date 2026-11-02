«Постскриптум»: Точка в «деле Ильиной», новый глава и молчание оппозиции

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Точка в «деле Ильиной» - вердикт суда и мысли относительно приговора.

Потеря недели: Псков простился с отцом Олегом Тэором.

У Пскова новый глава: Станислав Стармолотов принял присягу.

Почему оппозиция не высказывается публично по остросоциальным темам? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.