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Сертификаты на благоустройство территорий вручили главам наиболее активных муниципалитетов Псковской области

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Сертификаты номиналом от 300 тысяч до 1 млн рублей вручили главам муниципалитетов, в которых жители проявили наибольшую активность во время голосования за объекты благоустройства, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

По его словам, в этом году в Псковской области участие в голосовании приняли более 88 тысяч человек.

«Регион показал хороший результат, перевыполнив план на 7%. Жители выбрали 30 общественных территорий, которые будут приведены в порядок в следующем году при поддержке президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни"», - отметил Михаил Ведерников.

Денежные сертификаты можно будет использовать на дальнейшее развитие и благоустройство территорий:

  • Красногородский округ получил 300 тыс. рублей;
  • Пушкиногорский округ – 400 тыс. рублей;
  • Великолукский округ – 500 тыс. рублей;
  • Струго-Красненский округ – 700 тыс. рублей;
  • Бежаницкий округ – 1 млн руб.
«Активное участие в голосовании – это показатель доверия к власти и результат слаженной работы глав муниципалитетов, волонтёров, общественников, жителей», - заключил губернатор.
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