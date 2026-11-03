Сертификаты на благоустройство территорий вручили главам наиболее активных муниципалитетов Псковской области

Сертификаты номиналом от 300 тысяч до 1 млн рублей вручили главам муниципалитетов, в которых жители проявили наибольшую активность во время голосования за объекты благоустройства, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.
Видео: Михаил Ведерников / Мах
По его словам, в этом году в Псковской области участие в голосовании приняли более 88 тысяч человек.
Денежные сертификаты можно будет использовать на дальнейшее развитие и благоустройство территорий:
- Красногородский округ получил 300 тыс. рублей;
- Пушкиногорский округ – 400 тыс. рублей;
- Великолукский округ – 500 тыс. рублей;
- Струго-Красненский округ – 700 тыс. рублей;
- Бежаницкий округ – 1 млн руб.