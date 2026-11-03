От инициативы до результата: чем живут псковские ТОСы в округе №3

Движение территориальных общественных самоуправлений (ТОС) стало инструментом, позволившим жителям городов, деревень и сел реализовать те проекты, которые иногда ждали годами и десятилетиями: детские площадки, парковки, благоустройство подъездов. В округе №3 города Пскова это движение показало впечатляющие результаты. Особенно работа активизировалась в тот момент, когда на территорию пришел новый депутат Антон Мороз. Хотя сегодня политик уже перешел из Псковской городской Думы в Государственную, он не забывает округ Пскова №3 и продолжает поддерживать местные ТОСы. Подробнее об их работе и ее результатах – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

Сегодня депутат Государственной Думы Антон Мороз вместе с главой города Пскова Станиславом Стармолотовым, депутатом Законодательного Собрания Псковской области Алексеем Севастьяновым и активистами осмотрел реализованные проекты группы ТОСов домов №№30, 30а и 32. Здесь активисты реализовали несколько инициатив: организовали парковочную зону для автомобилей, установили воркаут-площадку и видеонаблюдение.

Активисты признались, что камеры уже показали себя в действии – благодаря им удалось установить хулигана.

Антон Мороз вкратце рассказал Станиславу Стармолотову историю возникновения этих ТОСов.

«Здесь очень активные мамочки. Они послали своих детей, чтобы они собирали подписи. Как детям откажешь-то? Поэтому для местных детишек я – дядя Антон. Вот и результаты. Несмотря на мой переезд в Москву, я своих не брошу», – заявил Антон Мороз.

«Это отличная история», – ответил Станислав Стармолотов.

Затем делегация перешла на другую территорию, где ТОС возник не так давно. По словам жителей, локацией давно никто не занимается. Место, где местные паркуют машины, является землей, когда-то отведенной под жилую застройку. Активисты попросили содействия у Станислава Стармолотова по переводу этой земли под нужды парковки, так как дом большой, а машины ставить негде.

«Раньше здесь была детская площадка, мы ее своими руками поддерживали в нормальном состоянии. Но потом ее убрали. Осталась беседка. Сейчас на ней нет крыши, а ведь в ней до сих пор любят и бабушки отдыхать, да и мы сами. А теперь всю эту площадку засыпали песком. На площадку, где мы сейчас ставим машины, мы сами привозим щебень, никто нам не помогает. Продливать парковку возле дома смысла нет, там можно будет поставить на две-три машины больше – это проблему не решит», – поделилась местная жительница.

«Давайте тогда подадимся на два проекта – на городской и региональный. Есть примеры, когда выигрывали два проекта. Так можно будет сделать в два раза больше», – рассуждает Антон Мороз.

Алексей Севастьянов предложил восстановить беседку, так как у нее есть прочное металлическое основание.

«Ну а беседку лучше, конечно, восстановить. Несущие конструкции сделаны из железа. Можно подумать, чтобы сделать крышу», – сказал депутат Заксобрания.

Также жители обратили внимание на отсутствие лежачих полицейских.

На следующей территории недавно появилась детская площадка. Ранее здесь был пустырь. Антон Мороз подчеркнул, что сейчас площадка находится в чистом виде, хотя еще день назад на ней было много мусора.

«К сожалению, это боль всего нашего округа. Очень много подростков, которые здесь бегают», – поделилась активистка.

Антон Мороз рассказал, что в следующем году планируется установка камер видеонаблюдения силами ТОС, чтобы можно было выявлять личности хулиганов и привлекать их к ответственности.

Также жители просят здесь организовать освещение, так как на этом участке всегда бывает много детей. Приближается зима, становится темнее на улице, и, по словам местных жителей, тревожно за детей.

«Здесь четыре опоры есть, можно над этим подумать. Может, развернем одну из уже имеющихся. Надо подумать», – предложил Станислав Стармолотов.

В завершение осмотра территорий делегации также показали дворы, где силами ТОС были заасфальтированы тротуары. По заверению местных жителей, эта работа не проводилась с 1995 года – с года постройки самих домов.

Станислав Стармолотов отметил, что ТОС – это оптимальный инструмент для развития территорий.

«Мы видим огромное количество успешно реализованных проектов. Я считаю, что это оптимальный инструмент малого финансирования. Это надо только масштабировать, надо помогать людям такие проекты развивать», – резюмировал выезд глава города.

Антон Мороз поделился мнением, что успех ТОСовского движения – это совокупность инициативности граждан и административных ресурсов.

«Нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно, но это комплекс мер. Здесь, на Новгородской улице, у нас получился успешный симбиоз – четыре ТОСа объединились в единую группу и решают общую задачу целого двора – это оптимальное решение. Поддержка региональных властей, депутатов Законодательного Собрания также важна. Мы работаем здесь очень плотно уже тремя ветвями власти, чтобы административный ресурс был полностью реализован и жители получили то, чего они хотят видеть на своей территории», – сказал Антон Мороз.

Алексей Севастьянов подчеркнул, что самыми распространенными запросами являются как раз детские площадки и парковки.

«Самые частые обращения - детские площадки, парковочные места, скамейки, урны. На сегодняшний день я вижу, что ТОС – это самый действенный инструмент. Прекрасно то, что есть успешные проекты и люди видят, что в соседних дворах это работает, и это тот случай, когда "сарафанное" радио очень действенно. Мы общались с жителями, раньше была большая проблема всех собрать, собрать подписи. Сейчас есть домовые чаты, люди оперативнее общаются, присылают фотографии и видео. Есть положительные примеры, люди видят это и относятся к результатам как к своему собственному, к чему они приложили свои усилия. Этим инструментом надо очень дорожить, и дай Бог, чтобы он набирал темпы. Законодательное Собрание часто обращается к губернатору, чтобы увеличить средства, выделяемые на эту программу (ТОС). Надеюсь, что все будет еще лучше», – заключил Алексей Севастьянов.

Округ №3 своим примером показывает всем, кто до сих пор не верит в работоспособность такого инструмента, как территориальное общественное самоуправление, что на ситуацию в своем дворе, возле своего подъезда - можно и нужно влиять.

Андрей Николаев