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Псковские медики участвуют в Национальном конгрессе здравоохранения

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Главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев в составе делегации Псковской области во главе с Министром здравоохранения Мариной Гаращенко принимает участие в V Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение», сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

Фото: Детская областная клиническая больница

Это ключевая площадка, где управленцы, законодатели и практикующие врачи со всей страны обсуждают, как строить медицину будущего. Главная тема этого года — перевод стратегии развития здравоохранения до 2030 года в реальные дела: важно не просто ставить цели, а прорабатывать их реализацию в каждом регионе.

 

В рамках программы делегация посетила детскую городскую клиническую больницу святого Владимира — изучали лучшие практики и опыт коллег.

«Такие мероприятия помогают находить решения, которые в итоге делают медицинскую помощь доступнее и качественнее для наших жителей», - отметили врачи.
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