Жителей Псковской области приглашают написать Всероссийский гражданско-патриотический диктант «Моя любовь, душа моя — Россия!»

V сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя — Россия!» пройдёт с 5 по 8 ноября 2026 года. Проверить знания об истории, культуре и традициях страны можно будет онлайн. Об этом говорится на сайте проекта.

Диктант проводится ежегодно Президентской академией совместно с Научно-образовательной теологической ассоциацией. Его цель — укрепление гражданского мира и согласия, а также единства народов России на основе общероссийской гражданской идентичности.

В 2025 году участниками проекта стали 78,5 тысячи человек из всех 89 регионов страны. В юбилейном сезоне желающие смогут проверить свои знания, получить именной сертификат и пополнить портфолио достижений. Для подготовки на сайте диктанта размещены тренировочные тесты и дополнительные материалы.

Абсолютные победители получат дипломы, фирменные наборы и приглашения на торжественную церемонию награждения в Президентской академии. Также им предоставят возможность принять участие в просветительской программе в Москве и Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Пройти диктант можно на официальном сайте проекта.