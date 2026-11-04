 
Общество

Жителей Псковской области приглашают написать Всероссийский гражданско-патриотический диктант «Моя любовь, душа моя — Россия!»

0

V сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя — Россия!» пройдёт с 5 по 8 ноября 2026 года. Проверить знания об истории, культуре и традициях страны можно будет онлайн. Об этом говорится на сайте проекта.

Диктант проводится ежегодно Президентской академией совместно с Научно-образовательной теологической ассоциацией. Его цель — укрепление гражданского мира и согласия, а также единства народов России на основе общероссийской гражданской идентичности.

В 2025 году участниками проекта стали 78,5 тысячи человек из всех 89 регионов страны. В юбилейном сезоне желающие смогут проверить свои знания, получить именной сертификат и пополнить портфолио достижений. Для подготовки на сайте диктанта размещены тренировочные тесты и дополнительные материалы.

Абсолютные победители получат дипломы, фирменные наборы и приглашения на торжественную церемонию награждения в Президентской академии. Также им предоставят возможность принять участие в просветительской программе в Москве и Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Пройти диктант можно на официальном сайте проекта.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026