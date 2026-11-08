Итоги Чемпионата по интеллектуальным играм подвели в Псковской области

Итоги первого чемпионата Псковской области по интеллектуальным играм среди обучающихся образовательных учреждений подвели в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: «Интеллектуальное многоборье | Чемпионат ПО» / «ВКонтакте»

В Чемпионате приняли участие 32 команды: для участия в соревновании заявились более 200 человек из Пскова, Пустошки, Невеля, Новосокольников, Локни, Куньи, Пушкинских Гор, Великолукского муниципального округа и Великих Лук.

Победителем младшей группы стала команда «Эврика!» из Невеля, тренер Наталья Логунова. Второе место заняла команда «Извилины Ловати» (Великие Луки, тренер Виктория Барабанова), третье - «Повелители хамама» (Великие Луки, тренер Татьяна Титова).

В старшей группе чемпионство забрали псковичи - команда «Котлован» (Псков, тренер Андрей Ранинен). Второе место заняла команда «Альфа» (Великие Луки, тренер Варвара Козик), а третье - «Два капитана» (Великие Луки, тренер Анна Мишанова).

В младшей группе в индивидуальной «Своей игре» тройка распределилась следующим образом:

Богдан Васильев (Великие Луки); Захар Гривко (Пустошка); Даниил Иванов (Великие Луки).

В старшей группе в индивидуальной Своей игре результаты следующие:

Евгений Соковиков (Псков); Даниил Иванов (Великие Луки); Глеб Терентьев (Великие Луки).

Чемпионат Псковской области по интеллектуальным играм станет отборочным на Школьный чемпионат России. Победитель турнира получит приглашение на фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати», который пройдет в марте 2027 года.