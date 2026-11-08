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Зимнюю теплицу приобретут для травмированных аистов в Гдовском округе

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Зимнюю теплицу для аистов, получивших травмы планируют закупить в «Доме белого аиста», сообщается в группе Центра помощи аистам в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Центр помощи аистам «Дом Белого Аиста» / ВКонтакте

«Друзья, благодарим за дружный отклик! За три дня (с 30.10 по 01.11.2026) на аистиную карту, зарегистрированную на имя руководителя центра помощи аистам, поступило 221 290 рублей. И позже денежные средства потихоньку продолжали поступать. Благодаря этому мы закрываем ещё одну потребность. Нам не хватало зимних помещений для аистов», - отметили в организации.

Также сообщается, что из-за отсутствия помещений прошлой зимой пришлось совместно содержать выпускных и невыпускных птиц (с различными травмами). За зиму между выпускниками и невыпускными особями сформировалось несколько пар, а весной их пришлось разлучать.

«Чтобы таких грустных историй больше не было, решили зимой разделять эти две группы птиц. Поэтому мы заказали и оплатили ещё одну зимнюю теплицу общей стоимостью 103 600 рублей, на этот раз усиленную, с двойным слоем толстого поликарбоната, чтоб птицам было тепло, и со спрятанными стойками, чтобы они не травмировались при взлёте», - добавили в «Доме белого аиста».

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