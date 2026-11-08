Псковские врачи рассказали, как «поймать» скрытые проблемы сердца при нагрузке

Что такое велоэргометрия и кому она нужна рассказали в Псковской областной клинической больнице.

Изображение: Псковская областная клиническая больница

Обычная ЭКГ отлично показывает, как сердце работает в состоянии покоя. Но что происходит с ним, когда вы поднимаетесь по лестнице, несете тяжелые сумки или испытываете стресс? Именно для ответа на этот вопрос в Псковской областной клинической больнице проводится велоэргометрия (ВЭМ).

«Проще говоря: это электрокардиографическое исследование при дозированной, ступенчато возрастающей физической нагрузке. Во время процедуры пациент крутит педали специального медицинского велотренажера, а аппаратура в это время непрерывно регистрирует ЭКГ, пульс и артериальное давление», - рассказали врачи.

Зачем это нужно?

Многие проблемы с сердцем (например, атеросклероз или ишемическая болезнь сердца) на ранних стадиях не видны в покое. Дефицит питания сердечной мышцы проявляется только при нагрузке. Велоэргометрия позволяет «поймать» эти скрытые изменения и поставить точный диагноз до того, как случится серьезный сбой.

Также этот метод активно используется:

В пульмонологии — для диагностики некоторых легочных патологий и оценки резервов дыхания.

В спортивной медицине — для регулярной оценки выносливости спортсмена и его готовности к определенным видам нагрузок.

Как проходит процедура?

Исследование длится всего 15–20 минут. Нагрузка строго контролируется врачом, который может остановить тест в любую секунду, если вы почувствуете дискомфорт. Это абсолютно безопасный и высокоинформативный метод.

Главное правило:

Не занимайтесь самодиагностикой. Если вас беспокоят боли или дискомфорт в груди при ходьбе, одышка, или вы хотите проверить свое сердце перед началом активных тренировок, обязательно обсудите это с врачом. ВЭМ назначается кардиологом или терапевтом после очного осмотра.

Записаться на консультацию и исследование можно через контакт-центр ПОКБ: 8 (8112) 29-57-00. Исследование проводится по направлению от врача поликлиники или в рамках платных медицинских услуг.