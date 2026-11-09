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Вебинар «Искусственный интеллект в повседневной жизни ветерана» пройдёт в Псковской области для бывших военнослужащих

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Вебинар «Искусственный интеллект в повседневной жизни ветерана» для ветеранов СВО и членов их семей состоится онлайн 13 ноября в 15:00. Организаторы — Российская ассоциация франчайзинга и университет «Синергия» в рамках проекта «Развитие предпринимательства среди ветеранов СВО».

Университет «Синергия» является партнером Областного центра занятости населения Псковской области по направлению переобучения. Кадровые консультанты сопровождает ветеранов на всех этапах — от профориентации до открытия собственного дела. Специалисты центра помогут участникам определить, подходит ли им предпринимательство как формат занятости, разобраться в мерах государственной поддержки для начинающих предпринимателей, оформить социальный контракт на открытие своего дела, зарегистрироваться в качестве самозанятого или ИП, а также подобрать программу обучения по направлению «Предпринимательство».

Цель мероприятия — показать ветеранам СВО, как с помощью искусственного интеллекта проще и быстрее решать повседневные задачи ветерана и его семьи.

Спикерами выступят Андрей Голдобаев — ветеран СВО, руководитель проектов Университета «Синергия», участник всероссийского проекта «Твой Герой», лектор проекта «СВОЙ путь» и Николай Маркин — директор по франчайзингу с 10-летним опытом, развивавший направления общепита, детского образования, бьюти, бытовых услуг и ритейла, упаковавший более 20 франшиз.

В программу мероприятия войдет практическая лекция о том, как искусственный интеллект помогает в повседневной жизни и демонстрация практических примеров. Кроме того, спикеры выслушают ответы на вопросы участников.

По итогам вебинара все участники получат сертификаты на прохождение онлайн-обучения «Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» от университета «Синергия».

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Развитие предпринимательства среди ветеранов СВО». Обучение пройдет в онлайн формате на базе всех Кадровых центров региона.

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