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Антон Мороз: Депутаты потребуют от правительства прозрачности в реализации крупнейшего инфраструктурного нацпроекта

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Профильные комитеты Государственной Думы провели расширенное совместное заседание, в рамках которого законодатели подготовили базу для проведения «правительственного часа», посвященного реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщается в канале Мах депутата Госдумы Антона Мороза.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в январе 2025 года. Он объединил в себе задачи прежних программ «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Государство ставит перед исполнителями задачу обеспечить граждан качественной жилой, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой. На сегодняшний день этот проект остается самым масштабным в сфере строительства и благоустройства страны.

Участники заседания согласовали общие подходы к контролю за исполнением намеченных планов и определили формат дальнейшего взаимодействия с профильными министерствами и ведомствами.

Антон Мороз акцентировал внимание на социальной значимости программы и практических результатах, которые ждут граждане.

«Инфраструктура представляет собой не абстракцию, а реальное качество жизни каждого жителя: это отремонтированная дорога, тёплый дом и благоустроенный сквер», — отметил Антон Мороз.

Депутат обозначил жесткие рамки для будущих отчетов правительства.

«Для меня принципиально важно, чтобы реализация таких масштабных проектов шла чётко, прозрачно и давала ощутимую отдачу нашим гражданам», — подчеркнул Антон Мороз по итогам заседания.

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