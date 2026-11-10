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Школьники смогут использовать примеры из Библии и других священных книг в итоговом сочинении

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Российские школьники при написании итогового сочинения в 2026-2027 учебном году смогут использовать примеры из Библии и других священных книг религий мира, следует из методических рекомендаций ФИПИ.

Старшеклассники будут писать итоговое сочинение в начале декабря, оно станет допуском к сдаче ЕГЭ-2027. В сочинении обязательно должен быть хотя бы один пример из опубликованного литературного произведения.

«В качестве литературного примера засчитываются примеры из Библии, а также из других священных книг религий мира. Пример должен служить иллюстрацией к аргументу и соответствовать теме сочинения», — говорится в тексте рекомендаций.

В рекомендациях ФИПИ уточняется, что списки литературы, рекомендуемой для выбора примеров-иллюстраций для итогового сочинения, на федеральном уровне не разрабатываются. В подборе литературных примеров необходимо ориентироваться на российское законодательство и публичный характер сочинения. Ограничения в подборе примеров связаны также с темой сочинения, выбранной логикой ее раскрытия.

При этом в итоговом сочинении нельзя опираться на произведения, не переведенные на русский язык, поскольку такое сочинение невозможно объективно оценить, пишет «РИА Новости» .

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