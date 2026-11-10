Ветераны СВО и волонтеры из Великих Лук победили на чемпионате Ассоциации малых и средних городов России

Команда города Великие Луки заняла первое место в номинации «Антикризисный щит» по итогам финала проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России, который проходил с 7 по 9 ноября. Как сообщил глава администрации города Андрей Беляев в своем канале в мессенджере Мах, в состав команды вошли участники специальной военной операции и волонтеры.

Фото: Андрей Беляев / Мах

В течение трёх дней участники проходили образовательную программу, обменивались опытом, представляли свои инициативы и защищали проекты, направленные на развитие территорий.

В финале соревновались представители семи команд из Московской, Рязанской и Тверской областей.