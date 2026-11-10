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Ветераны СВО и волонтеры из Великих Лук победили на чемпионате Ассоциации малых и средних городов России

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Команда города Великие Луки заняла первое место в номинации «Антикризисный щит» по итогам финала проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России, который проходил с 7 по 9 ноября. Как сообщил глава администрации города Андрей Беляев в своем канале в мессенджере Мах, в состав команды вошли участники специальной военной операции и волонтеры.

Фото: Андрей Беляев / Мах

В течение трёх дней участники проходили образовательную программу, обменивались опытом, представляли свои инициативы и защищали проекты, направленные на развитие территорий.

В финале соревновались представители семи команд из Московской, Рязанской и Тверской областей.

Как отметил Андрей Беляев, великолукская команда достойно представила свой город и добилась отличного результата: «Особенно ценно, что в этой работе объединились люди с активной гражданской позицией, готовые не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь. Поздравляю команду с заслуженной победой! Благодарю каждого участника за инициативность, неравнодушие и вклад в развитие нашего города. Уверен, что приобретённый опыт и новые идеи станут основой для дальнейшей плодотворной работы на благо Великих Лук!»
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Беляев Андрей Геннадьевич

Беляев Андрей Геннадьевич

Глава администрации Великих Лук

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