«Дневной дозор»: Почему россияне занимаются самолечением?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему россияне в массе своей доверяют форумам и соцсетям больше, чем врачам, и занимаются самолечением? Чем это грозит, как это исправить?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Более половины россиян самостоятельно ставят себе диагноз и занимаются самолечением. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина на конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение». Она также представила презентацию, из которой следует, что 88% россиян откладывают визит к врачу, предпочитая самолечение. При этом, согласно данным исследований, две трети пациентов больше доверяют форумам и соцсетям, а не медикам.

Причин такого поведения множество: врач выписал дорогие лекарства, недоверие к системе здравоохранения, отсутствие времени на прием у специалиста и дальнейшие обследования, лень, советы родственников, соседей, реклама по телевизору, в интернете, на улице.

Однако многие болезни обладают одинаковыми симптомами, но при этом требуют совершенно разного лечения. Человек не может поставить себе точный диагноз.

Так почему же россияне доверяют форумам и соцсетям больше, чем врачам, и занимаются самолечением? Чем это грозит, как это исправить? Будем разбираться сегодня в программе «Дневной дозор».

Бывший главный врач Псковской областной больницы, экс-депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов не уверен, что приведенные в докладе эксперта Минздрава цифры верны и что такое большое количество людей после интерпретации своих симптомов в интернете начинает самолечение. Он рассказал о случаях из своей практики и назвал причины, по которым люди не обращаются к врачам.

«С одной стороны, модно и интересно почитать о болезнях в Сети, но я не думаю, что такое огромное количество людей, посмотрев в интернете про симптомы, которые он находит у себя, начинают лечиться самостоятельно. Совсем не так. В студенчестве, когда проходили все эти болезни, естественно, по циклам, по курсам, каждый студент переболел всем, что он изучал. Так человек устроен. Это во-первых. Но главная причина самолечения всё-таки в том, что у нас попасть к врачам, прежде всего, к узким специалистам, очень непросто. А если просто, то за деньги. Не у всех они есть на платную медицину. Говоря о недоверии к врачам, подготовка и качество их подготовки, особенно в последнее время, оставляют желать лучшего. Поэтому и такой результат: недоверие к тому, кто сидит на приёме или кто тебя обследует, и сложности попасть на приём к врачу».

Экс-заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, первый вице-спикер Законодательного Собрания Игорь Дитрих считает, что сложившаяся тенденция — это дань современной моде. По его мнению, такой подход приводит к тому, что по всем статистическим данным наблюдается поздняя обращаемость людей к врачу.

«Люди в целом, особенно молодое поколение, склонны к тому, чтобы не самообразовываться, а использовать ресурсы интернета, искусственного интеллекта взамен собственного развития. Поэтому получается, что искусственному интеллекту, соцсетям или бабушке, которая рассказывает подружке про что-то, доверяют больше, чем людям, которые не менее шести-восьми лет учатся врачеванию. Потому что, конечно, проще посмотреть или спросить у искусственного интеллекта, как это лечится, и пролечиться, чем довериться профессионалу. На мой взгляд, так. Но это пройдёт. Это только дань моде. Всё это утрясётся, и всё равно будут больше доверять специально обученным людям, чем мессенджерам. Обязательно нужно людей убеждать. Обязательно нужно им рассказывать на положительных примерах, давать не совсем хорошую статистику о том, что из-за того, что мы поздно обращаемся, врачам сложнее лечить, больше осложнений и длительность лечения больше. Конечно, самое главное — профилактика, обучение, призыв. Когда-то мы даже не задумывались о прививках. Положено — все сделали. А сейчас раздувается тема антипрививочников. С чем это связано? С малоинформированностью населения о правде».

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков назвал две причины, которые, по его мнению, влияют на подобное поведение людей. Он считает, что исправить положение можно посредством пропаганды со стороны врачей и СМИ ответственного отношения к своему здоровью.

«Это как сложившаяся практика. Учитывая имевшийся в предыдущие годы провал в кадровой системе здравоохранения, отсутствие диспансеризации, профилактики и так далее, народ был вынужден в какое-то время обращаться к интернету. Это первая сторона медали. Это и нежелание просто в настоящее время прийти на приём к врачу. Гораздо проще сидеть дома на диване, открыть интернет и почитать, чем подняться, прийти, пройти профилактический осмотр, диспансеризацию, выявить все заболевания и просто вылечить их. И, наверное, это будет более правильный ответ в поисках причин. Это нежелание человека поменять свои комфортные домашние условия на приход в поликлинику. В интернете и на форумах люди описывают порой неправильно те ситуации, которые у них возникли, и неправильно трактуют заболевания, соответственно, и неправильно описывают методики лечения. При неправильном лечении любого заболевания, естественно, возникают осложнения. Поэтому это опасно возникшими осложнениями и последствиями».

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов объяснил, чем обусловлено доверие пациентов к интернету и соцсетям. Для решения проблемы он предлагает постоянную популяризацию медицины, регулярную работу с персоналом для предотвращения выгорания и обязательный переход специалистов на понятный пациентам бытовой язык общения.

«Доверие больше соцсетям и интернету своего здоровья, нежели практикующим врачам, связано с несколькими причинами. Первое — это, конечно, простота использования интернета и социальных сетей, тем более с большим количеством пользователей. Информация о здоровье, о том, как следить за здоровьем и как лечить себя в случае возникновения каких-то недугов, связана с тем, что социальные сети сейчас приведены к очень короткому для прочтения сознанию, простому и комфортному восприятию информации. Часто приводятся какие-то жизненные ситуации либо блогерами, либо в группах. Эти примеры вызывают эмпатию за счёт того, что за короткий период времени можно услышать, как вылечить практически любое заболевание. Из-за этого возникает определённая иллюзия понимания состояния здоровья и процессов излечения. При этом есть абсолютно непонимание тех патологических процессов, которые реально происходят в организме человека при возникновении того или иного заболевания. И, конечно, с дефицитом времени в современном мире прочитать пост или какой-то блог всегда проще и комфортнее, нежели находить время и тратить на то, чтобы посещать профессионального врача. С другой стороны, присутствует определённая доля недоверия к медикам. Это связано с тем, что кто-то из медиков приобретает определённые профессиональные выгорания в процессе многолетней интенсивной работы. Они часто используют так называемый "птичий язык", профессиональный язык, на котором медикам удобнее общаться. И часто этот переход с профессионального медицинского языка на понятный простой бытовой язык для пациента сложен для медика. Поэтому, конечно, тогда пациенту реально проще обратиться к соцсетям, где всё объясняется просто, понятно, непрофессионально, но комфортно для восприятия».

Главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев считает, что стремление россиян к самолечению вызвано «клиповым мышлением» и нежеланием тратить время на бюрократические процедуры в медицине. Он считает эту тенденцию опасной,

«Они хотят упростить себе жизнь. Для того чтобы попасть к врачу, нужно позвонить, записаться, дождаться. А терпения у россиян становится всё меньше и меньше. И желание что-то делать — всё меньше и меньше. Это связано с определённым "клиповым" мышлением, которое у них сформировалось. Ведь смотрите, у россиян не только дождаться записи к врачу нет времени. У них уже нет времени просто посмотреть полнометражный фильм, все смотрят ролики. Чем короче, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше. Даже постоять в очереди в гипермаркете, когда перед тобой лишние два-три человека, уже вызывает сложности у обычных людей. И, соответственно, они упрощают себе всю жизнь. Связано это с определёнными гормональными эффектами, которые возникают в головном мозге в результате современного развития человека. Это объясняется с научной точки зрения. Исключительно из-за этого они пытаются найти методы лечения, как и всё остальное. Так же, как что-то по строительству или ещё по каким-то моментам. Но, если бы все понимали, что человек всё-таки — это не просто лучшее Божье создание, он сложнее космического корабля. Для того, чтобы стать просто молодым и опытным врачом, нужно потратить восемь лет на обучение. Наверное, люди забыли, что в институтах не просто так учат людей пытаться, пытаться, подчеркну, лечить себе подобных».

Семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Румия Калинина объяснила причины, по которым многие люди доверяют форумам вместо врачей. Она отмечает двойственность этого тренда: он может как усиливать тревожность и задерживать обращение к специалистам, так и служить инструментом популяризации грамотного отношения к здоровью при условии корректной подачи информации.