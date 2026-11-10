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XI Международная акция «Большой этнографический диктант» пройдёт в Пскове сегодня

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Жители Пскова смогут проверить свои знания об истории, культуре и традициях народов России во время XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Принять участие можно очно в Псковском городском молодёжном центре на улице Максима Горького, 15. Начало -  10 ноября в 18:00. Также пройти диктант можно онлайн на официальных ресурсах проекта. Об этом говорится на сайте диктанта. 

Фото сгенерировано нейросетью

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов о народах, проживающих в России, их обычаях, культуре и истории. На выполнение заданий отводится 45 минут. Максимальный результат - 100 баллов.

В этом году в диктант включили видеообращения участников специальной военной операции и представителей народов России. Они зададут вопросы, посвящённые Году единства народов России.

Принять участие в акции могут все желающие независимо от возраста, образования, национальности и гражданства. Для посещения площадки в Пскове необходимо заранее зарегистрироваться через специальную форму.

«Большой этнографический диктант» впервые провели в 2016 году по инициативе Министерства национальной политики Удмуртской Республики и активной молодёжи региона. За прошедшие годы проект стал международным. Цель акции – укрепить общероссийскую гражданскую идентичность, популяризировать традиционные российские духовно-нравственные ценности и противостоять фальсификации истории.

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