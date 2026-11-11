Медсестру Псковской областной клинической больницы экстренно прооперировали в день дежурства

Медицинская сестра Псковской областной клинической больницы Юлия Евстефеева пришла на работу, но вместо дежурства сама оказалась на операционном столе. Женщину экстренно прооперировали из-за ущемления грыжи. После выписки она поблагодарила коллег за помощь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.
Юлия Евстефеева работает медсестрой в отделении плановой кардиологии. 5 ноября её экстренно госпитализировали в отделение общей хирургии. Врачи диагностировали ущемление грыжи, и уже через несколько часов женщина оказалась на операционном столе.
После выписки из больницы Юлия Евстефеева обратилась к коллегам со словами благодарности.
В больнице поблагодарили сотрудников отделения общей хирургии и операционного блока за оперативную помощь и пожелали Юлии Евстефеевой скорейшего выздоровления.