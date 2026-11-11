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Медсестру Псковской областной клинической больницы экстренно прооперировали в день дежурства

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Медицинская сестра Псковской областной клинической больницы Юлия Евстефеева пришла на работу, но вместо дежурства сама оказалась на операционном столе. Женщину экстренно прооперировали из-за ущемления грыжи. После выписки она поблагодарила коллег за помощь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Юлия Евстефеева работает медсестрой в отделении плановой кардиологии. 5 ноября её экстренно госпитализировали в отделение общей хирургии. Врачи диагностировали ущемление грыжи, и уже через несколько часов женщина оказалась на операционном столе.

После выписки из больницы Юлия Евстефеева обратилась к коллегам со словами благодарности.

«Хочу выразить огромную благодарность коллегам из отделения общей хирургии. 5 ноября меня экстренно прооперировали по поводу ущемления грыжи. Пришла на дежурство и оказалась на операционном столе. Огромное спасибо вам, доктора, сестрички, коллеги из оперблока - низкий вам всем поклон. Здоровья вам всем, сил и терпения!» - написала медсестра.

В больнице поблагодарили сотрудников отделения общей хирургии и операционного блока за оперативную помощь и пожелали Юлии Евстефеевой скорейшего выздоровления. 

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