Новый лифт для маломобильных пациентов заработал в Дедовичском филиале Порховской больницы





В Дедовичском филиале Порховской больницы ввели в эксплуатацию новый лифт, который обеспечивает доступ к врачам на втором и третьем этажах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области / Max

Теперь пациенты с ограниченными возможностями здоровья могут без усилий попасть на приемы к специалистам поликлиники. Ранее подъем на верхние этажи здания представлял для них серьезную трудность, отметили в Минздраве.

Новый лифт появился благодаря региональной программе «Доступная среда».