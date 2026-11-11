Автомобиль для паллиативной помощи, ремонт оборудования и мастер-класс по ВМП на базе ДОКБ: Евгений Васильев рассказал о нововведениях в учреждении

В учреждениях и организациях Псковской области начинают подводить предварительные итоги 2026 года. Детская областная клиническая больница не стала исключением. Для учреждения год выдался насыщенным: присоединение двух бывших санаториев в структуру учреждения, проведение высокотехнологической медицинской помощи в формате мастер-класса, появление нового автомобиля в автопарке больнице. Как это повлияло на работу учреждения? Какие нововведения планируются в ближайшем будущем? Об этом рассказал главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Законодательного Собрания Псковской области Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

— Евгений Сергеевич, недавно ваша больница получила новый автомобиль для транспортировки паллиативных пациентов. Какие возможности это открывает?

— Это очень важное и в то же время неожиданное пополнение от министерства здравоохранения. Автомобиль позволяет транспортировать тяжелобольных детей из удаленных уголков региона, для которых поездка в Псков была серьезной проблемой.

Вместе с этим мы открыли полноценное отделение, которое занимается исключительно транспортировкой таких детей и оказанием медицинской помощи на дому. Мы обеспечиваем семьи всем необходимым: аппаратами ИВЛ, расходными материалами, современными кроватями уровня реанимации, которые люди охотно берут для домашнего использования. Сейчас работают две полноценные выездные бригады — врач и медсестра, специально обученные паллиативной помощи. Это огромный шаг вперед.

— В Великих Луках какое-то время не работал рентгеновский кабинет из-за поломки оборудования. Почему ремонт современной техники занимает так много времени?

— Современное цифровое медицинское оборудование в разы сложнее любого автомобиля. Если его починить мог практически любой мастер, то здесь все иначе. На всю Россию существует всего несколько организаций, способных отремонтировать такой аппарат.

Процесс выглядит так: инженеры должны приехать, оценить поломку, иногда забрать деталь на свою базу и выдать коммерческое предложение. Если сумма превышает определенный лимит, мы идем в министерство здравоохранения Псковской области и запускаем аукцион. Бывает, что компании, которые подводили правительство региона, попадают в черный список, и мы тратим время на поиск новых.

Это создает логистические сложности и затягивает процесс. Но у системы госзакупок есть и огромный плюс — открытая конкуренция. Например, на ремонт аппарата МРТ компания изначально давала предложение почти на четыре миллиона рублей, а в результате аукциона работы выполнили за 2,5 миллиона. К тому же, компании, которые в итоге берутся за ремонт, часто идут навстречу: недавно подрядчик абсолютно безвозмездно устранил вторичную проблему, которая всплыла в процессе.

— В сентябре в больнице впервые в Псковской области выполнили артроскопию тазобедренного сустава. Как удалось внедрить такую высокотехнологичную операцию на базу ДОКБ?

— Я сам травматолог-ортопед с 20-летним стажем и при этом ни разу не видел, как выполняется эта манипуляция. Это была уникальная операция, своего рода мастер-класс в том числе и для врачей Псковской областной клинической больницы.

Количество специалистов такого уровня на всю страну штучное. К счастью, у нас работает кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Виктор Быков. Мы специально его трудоустроили, потому что по закону оперировать в больнице может только штатный сотрудник.

Теперь дети, которые раньше ездили в институт Турнера или в педиатрический университет, могут получать помощь в Пскове. Теперь мы проводим пластику передней крестообразной связки, артроскопию плечевого сустава. Таких высокотехнологичных вмешательств в нашей травматологии не было примерно десять лет. Более того, с ноября страховые компании выделили нам дополнительные квоты еще на три такие операции. И качество работы у нас такое же, как в федеральных центрах, потому что делают ее те же руки.

— Как развивается отделение спортивной медицины, которое заработало в Великих Луках?

— Лицензию мы получили в мае, а с 1 сентября начали полноценную работу. Самым сложным оказалось адаптировать спортивные школы к нашему графику. Поначалу было хаотично, но сейчас процесс налажен.

Великолукский кабинет спортивной медицины работает еженедельно по средам. Туда приезжает врач, также прием ведут фельдшеры. Спортсмены потоком идут на углубленное медицинское обследование. Я лично выступаю перед тренерами и руководителями спортшкол: медицинский осмотр — это такое же обязательное правило, как и своевременное посещение тренировок.

— Ваша больница активно привлекает благотворителей. Планируются ли какие-то новые форматы поддержки детей?

— Помощь от бизнеса, МЧС, большого количества благотворителей. «Мега Холод» снабжает нас мороженым в летний промежуток времени и в принципе всегда стараются помогать. Константин Ивлев нам регулярно помогает с подарками для детей.

Впереди Новый год, и Дед Мороз придет к детям не только в Пскове, но и в Великих Луках. В августе мы открыли часовню в «Великолукском филиале», которую освятил владыка Варнава — для тяжелобольных детей и их родителей духовная поддержка бесценна.

Но есть одна проблема, которую мы хотим решить. Традиционная «Коробка храбрости» рассчитана на детей от 3 до 8 лет. А что делать с подростками? Им не нужны детские игрушки, но они тоже нуждаются в поддержке. Мы подсмотрели хорошую идею в Вологде и хотим создать «Подарок из Пскова» — брендированные боксы с местной символикой и продукцией, которые будем собирать для детей разного возраста, в том числе и для подростков. Это гораздо более персонализированный и интересный формат.

— Евгений Сергеевич, расскажите, пожалуйста, когда в Пскове откроется полноценный детский травмпункт?

— Это инициатива министра здравоохранения Псковской области Марины Гаращенко. Из-за дефицита площадей нам потребовалось время, чтобы найти и разъединить помещения.

Ремонт мы должны закончить до 20 декабря, а с начала следующего года травмпункт уже примет первых пациентов. Он будет оснащен по последнему слову техники: портативными рентген-аппаратами с минимальным облучением и портативными УЗИ. Врач сможет делать снимки и обследования прямо в боксе, не переводя ребенка. Это позволит разделить потоки пациентов, разгрузить приемное отделение и значительно сократить очереди.

Беседовала Любовь Кузнецова