Житель Печор перевёл мошенникам 110 тысяч рублей и добился возврата денег через суд

Житель Печор стал жертвой мошенников и лишился 110 тысяч рублей. Мужчина перевёл деньги на чужой банковский счёт под влиянием обмана, однако позже обратился в суд и добился взыскания всей суммы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Печорского районного суда.

Как установил суд, неизвестный обманом убедил мужчину перевести деньги со своего банковского счёта. После случившегося полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а псковича признали потерпевшей стороной.

В ходе расследования выяснилось, что 110 тысяч рублей поступили на банковский счёт другого человека.

Поскольку между потерпевшим и владельцем счёта не было никаких договорных отношений или финансовых обязательств, суд признал полученные деньги неосновательным обогащением.

В результате суд постановил взыскать с владельца счёта 110 тысяч рублей в пользу жителя Печор. Кроме того, с ответчика взыскали госпошлину в доход местного бюджета.