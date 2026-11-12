«Инфопена»: Отпуск ради GTA, цифровой апокалипсис и бабушки-детективы

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Инфопена».

Ведущие Артем Татаренко, Александра Иванова, Светлана Буканова и Владимир Афанасьев, как обычно, будут плавать по волнам юмора, самоиронии и создавать для вас хорошее настроение, выбирая самые интересные, любопытные и необычные новости в бурном информационном море.

Сегодня в выпуске: Отпуск ради GTA, ненависть к ананасам, цифровой апокалипсис, бабушки-детективы и деревня-крепость на границе с Псковской областью.

Начало программы в 13:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.