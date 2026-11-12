Более 500 человек научились оказывать первую помощь в Псковской области

В Псковской области 538 человек освоили навыки оказания первой помощи в рамках проекта «Код помощи». Обучение прошло в десяти муниципальных образованиях региона.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство молодёжной политики ПО

Всего организаторы провели 46 тренингов. В них приняли участие работники бюджетных учреждений и представители общественных организаций, которые работают с детьми.

На занятиях участники учились проводить сердечно-лёгочную реанимацию, останавливать кровотечения и помогать людям при травмах, ранах и нарушении дыхания. Практические навыки отрабатывали на специальных манекенах-тренажёрах. Кроме того, слушателям объяснили, как оказывать первую психологическую помощь людям, оказавшимся в стрессовой ситуации.

Завершился проект чемпионатом по первой помощи, в котором приняли участие шесть команд. Соревнования прошли в два этапа.

Победителям и призёрам вручили расширенные аптечки, транспортировочные носилки и памятные таблички «Территория безопасности».