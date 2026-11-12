Псковские студенты подали почти 800 заявок на участие в олимпиаде «Я – профессионал»

По итогам регистрации на X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» от студентов Псковской области поступило 764 заявки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе платформы.
Фотографии: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»
Как отметили организаторы мероприятия, сезон стал рекордным: к проекту присоединились более 230 тысяч студентов со всей страны, которые подали свыше 990 тысяч заявок. Олимпиада направлена на профессиональное и личностное развитие российской молодежи.
В юбилейном сезоне олимпиада объединила 68 направлений – от инженерных и технических дисциплин до гуманитарных, медицинских и социально-экономических. Задания для участников разрабатывают эксперты ведущих российских университетов совместно с представителями компаний-партнеров.
От Псковской области на участие в X сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались 292 студента, которые подали 764 заявки на участие в различных направлениях олимпиады.
Участники олимпиады получили возможность выбрать направления независимо от своей основной специальности и проверить знания на заданиях, разработанных совместно с ведущими университетами и работодателями.
С 13 по 29 ноября 2026 года участников ждет отборочный этап олимпиады, на котором им предстоит выполнить практикоориентированные задания, разработанные экспертами ведущих вузов и представителями индустриальных партнеров. Заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги X сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года. Сильнейшие участники смогут получить денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах олимпиады.
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.