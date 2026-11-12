Псковские студенты подали почти 800 заявок на участие в олимпиаде «Я – профессионал»

По итогам регистрации на X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» от студентов Псковской области поступило 764 заявки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе платформы.

Фотографии: Президентская платформа «Россия – страна возможностей»

Как отметили организаторы мероприятия, сезон стал рекордным: к проекту присоединились более 230 тысяч студентов со всей страны, которые подали свыше 990 тысяч заявок. Олимпиада направлена на профессиональное и личностное развитие российской молодежи.

В юбилейном сезоне олимпиада объединила 68 направлений – от инженерных и технических дисциплин до гуманитарных, медицинских и социально-экономических. Задания для участников разрабатывают эксперты ведущих российских университетов совместно с представителями компаний-партнеров.

«Талантливые студенты есть в каждом регионе России, и география не должна ограничивать их профессиональные амбиции. В Псковской области наибольшую активность в юбилейном сезоне олимпиады проявили студенты Псковского государственного университета – 270 участников, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии – 13 и филиала Псковского государственного университета в Великих Луках – шесть. Участники олимпиады – молодые люди, готовые проверять свои знания на практике и заявлять о себе будущим работодателям. Наша задача – дать им такую возможность независимо от места учебы», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Псковской области на участие в X сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались 292 студента, которые подали 764 заявки на участие в различных направлениях олимпиады.

Участники олимпиады получили возможность выбрать направления независимо от своей основной специальности и проверить знания на заданиях, разработанных совместно с ведущими университетами и работодателями.

«Сильные университетские школы формируют кадровый потенциал региона, а олимпиада «Я – профессионал» дает студентам возможность продемонстрировать уровень своей подготовки. В Псковской области самыми востребованными направлениями стали «Педагогика образования» – 153 заявки, «Специальное (дефектологическое) образование» – 95 и «Педагогическое образование (дошкольное)» – 66. Для нас важно, чтобы знания, полученные во время учебы, находили применение в задачах работодателей, а таланты молодых специалистов становились основой развития родного региона», – рассказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

С 13 по 29 ноября 2026 года участников ждет отборочный этап олимпиады, на котором им предстоит выполнить практикоориентированные задания, разработанные экспертами ведущих вузов и представителями индустриальных партнеров. Заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги X сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года. Сильнейшие участники смогут получить денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах олимпиады.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.