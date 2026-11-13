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Псковский приют «Лесопилка» нуждается в сухих опилках для подстилок

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Приют для животных «Лесопилка» в Пскове остался без сухих опилок, которые используют в качестве подстилки в вольерах. Волонтёры обратились к неравнодушным жителям с просьбой помочь найти необходимый материал.


Фото: приют «Лесопилка» / «ВКонтакте»

По словам сотрудников, поставщик временно не может привезти опилки из-за поломки оборудования. Другие найденные варианты оказались слишком влажными. Волонтёры подчёркивают, что для животных подходят только очень сухие опилки. Особенно тяжело приходится щенкам и пожилым собакам, которым приходится находиться на холодном и сыром полу.

Помочь можно даже небольшим количеством материала. «Готовы принять от людей хоть по мешочку опилок» - обратились сотрудники к псковичам.

Привезти опилки можно в приют «Лесопилка» по адресу: Псков, улица Новгородская, 7. 

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