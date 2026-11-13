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Дмитрий Яковлев назвал площадки для развития компетенций юных медийщиков Псковской области

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Министр молодежной политики региона Дмитрий Яковлев обозначил ключевые площадки для развития школьных редакций и молодых блогеров. Как сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области, об этом он рассказал на пленарной сессии медиафорума «Медиамост», который прошел в региональном Доме молодежи. 


Фото здесь и далее: министерство молодежной политики Псковской области / «ВКонтакте»

Участники форума обсудили вопросы медиаграмотности и безопасности в интернете. Эксперты сошлись во мнении, что искусственный интеллект помогает экономить время, но не может заменить живые эмоции и критическое мышление человека. Министр образования Александр Сорокин напомнил о рисках в сети, а директор «Медиацентра 60» Ирина Федорова подчеркнула важность обучения работе с информацией.

Дмитрий Яковлев предложил молодым авторам три площадки для реализации проектов: региональный центр Росмолодежи для поддержки молодежных инициатив, новый Дом молодежи в Великих Луках, который откроется 4 декабря, а также медиашкола в центре «Истоки» — образовательный заезд, который пройдет в Печорах с 18 по 22 декабря. Прием заявок для участия в мероприятии еще открыт.

 

 

Также Дмитрий Яковлев отметил, что социальную рекламу и профилактические посты в соцсетях сегодня чаще смотрит взрослая аудитория, что расширяет возможности влияния молодого контента.
 

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Яковлев Дмитрий Александрович

Яковлев Дмитрий Александрович

Министр молодежной политики Псковской области.

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