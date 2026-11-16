Помните, как в детстве многие сидели над «Монополией» или играли в шашки? Казалось, что эпоха настольных игр ушла вместе с кассетными магнитофонами. Но не тут-то было. В эру бесконечных стримов и цифровых метавселенных люди внезапно снова потянулись к картону и дереву. Настольные игры переживают второе рождение — они снова в тренде.

Кто сегодня играет в настолки, как они изменились со временем и в чем причины внезапной любви к такому способу проведения досуга, разбиралась Псковская Лента Новостей.

Играть в игры

Эпоха цифры обещала нам виртуальные миры, но реальность оказалась интереснее. СМИ сообщают, что с пандемийного 2020 года спрос на настольные игры вырос в 2,7 раза, а в 2026-м может прибавить еще 12%. «Основным каналом продаж стали маркетплейсы: в 2026 году на них приходится 70% покупок настольных игр. Еще несколько лет назад покупатели преимущественно выбирали офлайн-магазины. Для сравнения: в январе–мае 2021 года на онлайн-продажи приходилось 43% покупок. Таким образом, за несколько лет интернет-площадки превратились из дополнительного канала сбыта в основной», — сообщают федеральные издания.

Также аудитория настольных игр изменилась: все чаще в настолки играют взрослые. Соотношение продаж детских и взрослых игр составляет 1:4. Эксперты связывают эту тенденцию с пандемией, когда многие проводили больше времени дома. Но и сейчас для многих настольные игры стали привычным способом провести время с друзьями или семьей. При этом в них можно играть многократно, поэтому такой досуг обходится относительно недорого.

«Игра — это всегда деятельность, интересная для человека. И даже для людей во взрослом возрасте ее притягательность остается, потому что нам в принципе приятно играть в игры. А именно настольные игры популярны среди взрослых, потому что это возможность совместного времяпрепровождения и включения в совместную деятельность», — высказала мнение псковский психолог Ксения Рябова.

По ее словам, игра — форма, позволяющая получать эмоции не только от самого процесса, но и от «этой совместности». «Мне кажется, сейчас это очень ценно, поскольку наше общество, особенно в городах, характеризуется тем, что у нас стало больше одиночества. Мы и живем в отдельных квартирах, и на работе коллективного, командного сейчас меньше. Многие вообще работают удаленно. И потребность ощутить причастность к какому-то сообществу, к группе единомышленников, приятных людей может быть очень сильной. Поэтому и привлекательны эти игры», — заметила психолог.

Параллельно в крупных городах растет спрос на антикафе, куда приходят компаниями, чтобы вместе поиграть. О Пскове, правда, этого не скажешь, хотя попытки открыть заведения такого формата были. Идея платить за время, а не за еду и напитки, была для псковичей в новинку и осталась во многом непонятой. Поэтому заканчивались такие проекты примерно так: «Помните те вечера в нашем антикафе, когда в одном углу кто-то горячо спорил про любимые аниме, в другом шла напряженная „Мафия“, а в воздухе витал запах кофе и ощущение, что ты среди своих? Те уютные вечера остались в памяти как что-то очень теплое. Но жизнь идет вперед, и мы тоже сделали шаг дальше. Из места для встреч мы стали местом для роста — и при этом сохранили ту самую атмосферу, которую вы любили», — сообщается в ВК-сообществе одного из псковских антикафе.

То есть заведения такого формата в конечном итоге либо трансформировались в другие проекты (как в случае выше), либо вовсе закрывались.

В поисках живого общения

Интерес к настолкам именно среди взрослых есть и в Пскове. Люди устали от гаджетов и хотят живого общения. «Нам такой досуг нравится. Мы играем на семейных встречах. А муж на работе — каждый обед», — рассказала псковичка Мария С.

«Мы играли в настолки довольно часто, каждые 2–3 месяца покупали новую игру. Начинали с сыном-дошкольником с простеньких бродилок — учили азбуку по ним, а еще сын учился считать, выбрасывая кубик. Сын рос, и сложность настолок росла вместе с ним. И оказалось, что в некоторые игры интересно играть всей семьей — всерьез и без поддавков», — рассказала историю любви к такому досугу жительница областного центра Елена К.

По ее словам, пальму первенства в семье уже много лет держит «Шакал» — игра про поиск сокровищ. «Правда, лично мне она не очень нравится, потому что я в ней всегда проигрываю — в этой игре нужно просчитывать ходы на несколько шагов вперед, почти как в шахматах. Эта игра очень азартная, напряженная, в ней всегда много эмоций», — рассказала Елена.

Женщине больше нравятся командные игры. «Это и детективные „Коварный лис“ и „Коварный волк и пропавшая нота“ — они, конечно, тоже в большей степени для детей, и игра-стратегия „Пандемия“ или „Запретный остров“. Ну, а если очень хочется посоревноваться и устроить друг другу небольшую гадость, то для этого отлично подойдет игра „Помидорный Джо“. Мне не нравятся занудные игры, например, такие, как „Запретный остров“, со сложными и запутанными правилами. Сперва читаешь-читаешь, полдня на это убьешь, потом вторую половину дня играешь и все время сверяешься с правилами», — сообщила она.

Зато Елене и ее семье нравятся красивые игры. «Чтобы и сюжет был интересный, и правила понятные, а саму игру было бы приятно держать в руках — фишки, карточки, поле — все должно приносить эстетическое наслаждение», — считает она.

Кстати, на визуальную составляющую «настолок» обращают внимание и эксперты. Как сообщает «РГ», для любителей игр «важно ощущение аутентичности: держать в руках карточки и фишки, но при этом играть в современные, умные, красиво оформленные игры». Популярностью пользуются и адаптации известных настольных игр под франшизы.

«Хит в нашей семье — „Монополия“ от „Гарри Поттера“. Это тематическая версия классической игры, адаптированная под вселенную Гарри Поттера. Мне нравится оформление, волшебные локации, интересные заклинания и зелья. Кстати, благодаря этой игре младший сын заинтересовался книгой, пришлось ему читать ее на ночь. А с друзьями мы обычно играем в игру на ассоциации „Имаджинариум“ — это игра, в которой каждый видит что-то свое. Помогает посмотреть на приятелей под новым ракурсом», — рассказал пскович Алексей К.

От семейных посиделок к фестивалям

При этом современные настольные игры — уже давно не «Монополия» из детства. Они уже становятся социальным явлением, объединяющим людей. Пример тому — фестиваль настольных игр «Головоломка», который недавно прошел в Пскове. Он проходит при поддержке автономной некоммерческой организации «Приоритет», «Движения первых» и Клуба молодых семей Псковской области уже не первый год и стал традиционным.

«В этом году на фестиваль зарегистрировалось 25 команд — это самый большой показатель за четыре года. Участвуют и взрослые, и дети в семи соревнованиях», — рассказала директор АНО «Приоритет» Олеся Назарой.

По ее словам, мероприятие организовано ко Дню отца. «Фестиваль настольных игр очень популярен. Около семидесяти человек участвовало, в прошлом году тоже было в районе 60 человек. То есть всегда достаточное количество участников. Тенденция сохраняется. Посмотрим, что будет дальше. В фестивале принимают участие семьи с детьми. Они играют в настольные игры в формате игры по станциям: вначале играют в одну настольную игру, потом в другую. Всего шесть видов настольных игр. Мы берем самые простые и на сегодняшний день доступные семьям: башня, „Джангл“, домино, дабл, „Мемо“», - сообщила она.

Мероприятия в таком формате будут продолжены. «Скоро будет второе мероприятие, ко Дню матери. Будем делать мастерскую настольных игр. В этом году проводим ее вместе с „Кванториумом“. Смысл конкурса такой: семьи сами в течение недели разрабатывают свои настольные игры с историческим компонентом. 22 ноября они встречаются, проходят мастер-классы, придумывают концепцию. Дальше на неделю уходят в „свободное плавание“, и 29 ноября в „Кванториуме“ защищают свои игровые идеи», — рассказала Олеся Назарой.

Кстати, разрабатывать настольные игры — не в новинку для псковской молодежи. Относительно недавно студентки ПсковГУ придумали этнографическую викторину «Сокровища народов России». Девушки создали 120 карточек, посвященных 30 народам страны. Материалы знакомят с национальными праздниками, одеждой и кухней, а также содержат любопытные факты о быте и происхождении названий.

Игру разработчики уже протестировали на студентах вуза, а также на младших братьях и сестрах. «Знания о традициях народов нашей большой страны важно сохранять и передавать младшим ребятам. Нам было интересно и самим узнавать этнографическую информацию, и погружаться в механику настольных игр», — поделилась студентка Дарина Алмазова.

А настольную игру «Выходные с Пушкиным» разработала Анастасия Михайлова. Жительница Пушкинских Гор стала победительницей всероссийского конкурса «Родная игрушка». Проект будет полезен для всех, кто хочет узнать больше о жизни великого поэта Александра Пушкина и о крае, который вдохновлял автора. В процессе игры участники используют карточки с вопросами и заданиями, а также путеводитель, который содержит краткую информацию о каждом объекте Заповедника.

Так что у любителей настольных игр есть возможность протестировать продукцию местных разработчиков.

Таким образом, увлечение настольными играми — это не просто ностальгия по детству, а осознанный выбор в пользу живого общения, эмоций и совместного досуга. Поэтому увлечение вырастает в фестивали, а псковичи не только играют в игры, но и придумывают их. Причем такие продукты и развлекают, и знакомят с историей и культурой родного края.

Светлана Синцова

Фото pskov.ru и Андрея Николаева