Кабинет трансфузионной терапии Псковской областной клинической больницы получил новые аппараты для плазмафереза. Они оснащены передовыми системами контроля, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной больнице.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Как рассказали в медучреждении, плазмаферез — это эффективный метод очистки крови, при котором из нее удаляется плазма, содержащая токсины, аллергены, антитела и другие вредные вещества.

«Кабинет трансфузионной терапии ПОКБ успешно проводит эту процедуру уже много лет как для амбулаторных, так и для стационарных пациентов. Но мы постоянно совершенствуем нашу базу, чтобы лечение было максимально комфортным и безопасным», — поделились в больнице.

Новые аппараты оснащены передовыми системами контроля, что сводит к минимуму любые риски во время процедуры. Благодаря этому, получается более точная и деликатная очистка плазмы. Кроме того, процедура проходит легче и быстрее.

Когда врач может назначить плазмаферез?

Этот метод отлично помогает при состояниях, когда организм не справляется с интоксикацией или «атакует» сам себя:

Аутоиммунные заболевания и тяжелые иммунные нарушения;

Выраженные аллергические реакции;

Тяжелые кожные заболевания (псориаз, нейродермит, рецидивирующий герпес, фурункулез);

Сильные интоксикации (в том числе при заболеваниях печени, после химио- и лучевой терапии);

Тяжелые нарушения липидного обмена (атеросклероз), когда обычные препараты не дают нужного эффекта;

Тяжелые метаболические нарушения при сахарном диабете.

Важно: Плазмаферез — это серьезная медицинская процедура, которая назначается строго врачом (терапевтом, неврологом, дерматологом, аллергологом и др.) при наличии четких показаний.

Узнать подробности и записаться на прием к специалисту можно через контакт-центр: 8 (8112) 29-57-00. Процедура проводится по направлению от лечащего врача.