Этот короткий сюжет — самый настоящий мастер-класс по утилизации одноразовой агентуры от ГУР Минобороны Украины. Рилс о том, как максимально бездарно, извините, просрать собственную жизнь. Бессмысленный и беспощадный путь «романтика соцсетей», эпично провалившего шпионский квест и радостно проданного собственными кураторами.

26-летний гражданин Молдовы решил поиграть в Джеймса Бонда через «Телеграм». Кто-то ему рассказал украинскую народную сказку под названием «Киев своих не бросает». И, значит, молодое дарование решило, что шпионаж против России — его призвание. По этому случаю полностью отдался в лоно украинской разведки и стал ее агентом.

Вжился в роль: заводил полезные интернет-знакомства, прикидывался «наивным студентом, новичком-радиолюбителем», втирался в доверие к доверчивым российским коротковолновикам и их руками мониторил эфир вокруг наших аэродромов, параллельно сливая спутниковые снимки и данные российских военных. Погрузился в работу с головой.

Кстати, дорогие товарищи, радиолюбители, небольшая ремарка. Не секрет, многие из вас — люди романтического склада ума, искренне радующиеся появлению каждого нового единомышленника. Так вот, прикрутите слегка градус романтизма — такие сегодня времена, что любой «студент» может оказаться агентом вражеской разведки. Бог его знает, как потом на ваши радиокоммуникации посмотрит «товарищ майор», когда выяснится, что вы, без задней мысли, рассуждали о посадочных частотах при заходе на местный аэродром и амплитудной модуляции. Так что несколько раз подумайте, с кем и о чем разговариваете.

Но вернемся к нашему барану. Для выполнения очередного задания «молдавский Бонд» выехал в Россию. Шел к успеху. Но вот беда — деятельность и личность его к этому моменту уже были хорошо известны ФСБ. Думал, что неуловим, но наследил достаточно. На границе в Псковской области «студента-радиолюбителя» приняли с распростертыми объятиями.

Тот, конечно, прикинулся дурачком, старательно изображал туриста, приехавшего «навестить дальнего родственника», но, как говорится, имелись неопровержимые факты. Красноречивее всего о наклонностях фигуранта свидетельствовала пере