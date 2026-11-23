Важность востребованности профессионализма Торогово-промышленной команды Псковской области отметил депутат Государственной Думы, куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Торгово-промышленная палата играет важную роль в развитии региона, в поддержке предпринимательского сообщества. Было подписано соглашение. Хотелось бы сказать об особой роли президента ТПП Псковской области Владимире Зубове. Он уже много лет руководит этой структурой. С каждым годом профессионализм его команды растет, появляется много компетенций. Он доказывает свой профессионализм и за пределами региона. Это важная составляющая, что эксперты, которые были воспитаны здесь, востребованы в других регионах», – высказал свое мнение Александр Козловский.

Он также выразил надежду, что в следующие пять лет псковская ТПП продолжит радовать позитивными отчетами о проделанной работе.

«Работа расширяется и не замыкается внутри региона. Это необходимо, это обмен опытом. Здорово, что наш опыт, опыт торгово-промышленной палаты востребован за пределами Псковской области. Пожелали дальнейшей плодотворной работы. Я уверен, что Владимир Анатольевич (Зубов – ред.) и дальше продолжит также уверенно возглавлять ТПП, и в следующие пять лет отчет будет не менее интересным и позитивным», – добавил парламентарий.

Напомним, 20 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория» состоялся пятый съезд Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» на котором переизбрали Владимира Зубова президентом объединения на очередные пять лет.