Решение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о назначении Оксаны Ивановой на пост заместителя главы региона - одно из наиболее удачных за последнее время. Такое мнение высказал депутат Законодательного Собрания Псковской области и координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий высоко оценил профессионализм нового вице-губернатора и ее навыки в выстраивании диалога между различными политическими силами. Комментируя кадровые перестановки в администрации области, Антон Минаков отметил, что долго ждал этого решения, учитывая многолетний опыт Оксаны Ивановой на посту руководителя регионального управления внутренней политики

«Данное назначение я уже охарактеризовал одной фразой: "Ну, наконец-то". Я считаю Оксану Иванову большим профессионалом, который много лет находился на должности руководителя управления внутренней политики и на этом посту зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны», — отметил Антон Минаков.

Особое внимание депутат уделил личным и коммуникативным качествам нового заместителя губернатора, подчеркнув ее умение работать с оппозицией.