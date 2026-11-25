Участники молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант» приехали в Опочецкий муниципальный округ. В течение трёх дней студенты Псковского государственного университета будут заниматься волонтёрской работой. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в Max.

Фотографии: Юрий Ильин / Max

В первый день ребята помогли пенсионерке с улицы Солнечной сложить дрова, а также посетили дом-интернат для престарелых и инвалидов, где пообщались с его проживающими и погуляли вместе с ними.

На 26 ноября запланированы уборка двора в Разувайке, мытьё окон и встреча со студентами местного колледжа. Молодые люди смогут познакомиться, обменяться опытом и поделиться идеями.