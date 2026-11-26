Сохранять спокойствие, своевременно вакцинироваться и соблюдать меры профилактики в период роста заболеваемости вирусными инфекциями призвала жителей региона главный внештатный терапевт Псковской области, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Екатерина Астафьева. Об этом сообщили в медучреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница / ВК

«Паника - плохой помощник. Она истощает нервную систему, а стресс бьёт по иммунитету, делая нас уязвимыми. Давайте выдохнем», - отметила врач.

Одной из причин более тяжёлого течения вирусных инфекций специалист назвала снижение коллективного иммунитета. По её словам, за последние годы многие люди пропустили плановую вакцинацию.

Коллективный иммунитет помогает сдерживать распространение инфекций и защищать наиболее уязвимые категории населения: пожилых людей, беременных женщин, новорождённых и пациентов с хроническими заболеваниями.

Екатерина Астафьева напомнила, что перенесённая инфекция может привести к серьёзным осложнениям на сердце и лёгкие, длительному восстановлению и даже летальному исходу. Вакцинация же позволяет подготовить иммунную систему к встрече с возбудителем заболевания без необходимости переболеть.

Для защиты от вирусных инфекций терапевт рекомендовала: своевременно вакцинироваться, оставаться дома при появлении симптомов заболевания, регулярно мыть руки и проветривать помещения, использовать медицинские маски в местах скопления людей.