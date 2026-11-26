Сохранять спокойствие, своевременно вакцинироваться и соблюдать меры профилактики в период роста заболеваемости вирусными инфекциями призвала жителей региона главный внештатный терапевт Псковской области, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Екатерина Астафьева. Об этом сообщили в медучреждении.
Фото: Псковская областная клиническая больница / ВК
Одной из причин более тяжёлого течения вирусных инфекций специалист назвала снижение коллективного иммунитета. По её словам, за последние годы многие люди пропустили плановую вакцинацию.
Коллективный иммунитет помогает сдерживать распространение инфекций и защищать наиболее уязвимые категории населения: пожилых людей, беременных женщин, новорождённых и пациентов с хроническими заболеваниями.
Екатерина Астафьева напомнила, что перенесённая инфекция может привести к серьёзным осложнениям на сердце и лёгкие, длительному восстановлению и даже летальному исходу. Вакцинация же позволяет подготовить иммунную систему к встрече с возбудителем заболевания без необходимости переболеть.
Для защиты от вирусных инфекций терапевт рекомендовала: своевременно вакцинироваться, оставаться дома при появлении симптомов заболевания, регулярно мыть руки и проветривать помещения, использовать медицинские маски в местах скопления людей.