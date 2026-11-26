Пятилетний запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них в Псковской области позволит оценить эффективность ограничений и выработать дальнейшие решения. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Антон Мороз в Max, комментируя принятие соответствующего регионального закона.

Фотографии: Антон Мороз / Max

Парламентарий напомнил, что вчера депутаты Законодательного Собрания Псковской области единогласно поддержали закон сразу в двух чтениях. Запрет вступит в силу 1 марта 2027 года.

«За этой строкой закона - большая работа. Наша команда не осталась в стороне: мы провели три рабочие встречи в правительстве области, обсуждая, как защитить жителей региона - прежде всего детей и подростков - от мифа о "безопасном парении"», - сообщил Антон Мороз.

По его словам, особую опасность представляет привлекательность электронных сигарет для подрастающего поколения.

«Никотин в любой форме вредит здоровью, а яркие вкусы и "стильные“ гаджеты делают зависимость привлекательной для тех, кто ещё не умеет говорить "нет"», - подчеркнул он.

Антон Мороз напомнил, что возможность вводить подобные ограничения регионы получили после принятия федерального закона. Псковская область стала одним из более чем трёх десятков субъектов России, которые воспользовались этим правом.

За продажу вейпов после вступления запрета в силу предусмотрена административная ответственность. Для лицензированных продавцов табачной продукции нарушение может также обернуться аннулированием лицензии.

«Пять лет - это время, чтобы трезво оценить эффект и выработать постоянные решения», - отметил Антон Мороз.

Он также поблагодарил депутатов областного Собрания и правительство региона за совместную работу, а жителей - за неравнодушие.