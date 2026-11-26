Пятилетний запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них в Псковской области позволит оценить эффективность ограничений и выработать дальнейшие решения. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Антон Мороз в Max, комментируя принятие соответствующего регионального закона.
Фотографии: Антон Мороз / Max
Парламентарий напомнил, что вчера депутаты Законодательного Собрания Псковской области единогласно поддержали закон сразу в двух чтениях. Запрет вступит в силу 1 марта 2027 года.
По его словам, особую опасность представляет привлекательность электронных сигарет для подрастающего поколения.
Антон Мороз напомнил, что возможность вводить подобные ограничения регионы получили после принятия федерального закона. Псковская область стала одним из более чем трёх десятков субъектов России, которые воспользовались этим правом.
За продажу вейпов после вступления запрета в силу предусмотрена административная ответственность. Для лицензированных продавцов табачной продукции нарушение может также обернуться аннулированием лицензии.
Он также поблагодарил депутатов областного Собрания и правительство региона за совместную работу, а жителей - за неравнодушие.