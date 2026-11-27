Какие задачи решает Школа приемных родителей рассказала в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заведующая отделением помощи семье и детям Центра социального обслуживания Пушкиногорского округа Юлия Семенова.

«Это задачи сопровождения после выпуска. Мы это обсуждаем с начала занятий. Что приемные родители не будут одни, что они будут всегда на связи. Они могут приехать на консультацию, либо получить ее по телефону. Как правило, 80% кандидатов, прошедших обучение, обращаются потом за помощью», – отметила Юлия Семенова.

Она также рассказала, каким образом строится обучение в школах.

«Онлайн обучения у нас нет. Только оффлайн. Наполняемость группы, в среднем, 5-6 человек. Работаем раз в неделю. Обучение может быть дневным и вечерним. Во многом идем навстречу. Есть обязательная программа 72 часа. Из них 40 – в очном формате, а 30 – это самостоятельное обучение. Программа состоит из нескольких модулей: психологический, правовой и медицинский. Это не только лекции. В основном, это практические упражнения, тренинги. Обязательно – это разбор кейсов из опыта школы. Также обязательно мы одно занятие посвящаем тому, чтобы пришел успешный приемный родитель или усыновитель. Люди охотно делятся опытом», – добавила Юлия Семенова.