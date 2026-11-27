Выставку «Защита суверенитета Российского государства. История и современность» представили учащимся старших классов в Пскове. Экспозиция подготовлена Министерством юстиции России совместно с Российским историческим обществом, Госфильмофондом России и Фондом «История Отечества». Об этом Псковской Ленте Новостей в управлении Минюста России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Управление Минюста России по Псковской области

27 ноября выставку в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева открыл заместитель начальника управления Минюста России по Псковской области Сергей Романенков.

Он отметил, что впервые проект представили на XII Петербургском международном юридическом форуме, а в 2025 году выставка демонстрировалась во всех субъектах России. В 2026 году проект продолжает работу, позволяя большему числу граждан познакомиться с историей защиты государственного суверенитета.

С мультимедийной экспозицией ознакомились учащиеся старших классов МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей». Школьникам показали видеоролики, фотографии и текстовые материалы, посвященные попыткам иностранного вмешательства во внутренние дела России — от эпохи Смутного времени до новейшей истории.

Экскурсию по выставке провел учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей №4» Многопрофильный Иван Марченко.

По завершении мероприятия Сергей Романенков поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении выставки. В рамках торжественной части Ивану Марченко по поручению начальника управления Минюста России по Псковской области Сергея Самолётова вручили Благодарственное письмо.

В документе отмечены творческий подход и профессиональное сопровождение выставочного проекта, направленного на сохранение исторического наследия и патриотическое воспитание молодежи.