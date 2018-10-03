Спорт

Команда Пскова стала второй на фестивале по комплексу ГТО

Команда города Пскова заняла второе место на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных и государственных служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. Призерам вручили кубок и почетную грамоту. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, в отдельных видах программы также были отмечены грамотами и медалями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, участники были разделены на две группы: в первую входили команды районов, во вторую - команды от Пскова, Великих Лук и администрации региона.

Соревнования проводились по 4 ступеням комплекса ГТО в разных возрастных группах: VI ступень - 18-29 лет, VII ступень - 30-39 лет, VIII ступень - 40-49 лет, IX ступень - 50-59 лет.

В программу были включены 4 обязательных норматива комплекса ГТО: для женщин - наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту и бег на длинную дистанцию 2 км. Для мужчин - рывок гири или подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и бег на длинную дистанцию 3 км.

Добавим, со ссылкой на пресс-службу администрации Псковской области, что в первой группе победителем в третий раз подряд стала команда города Великие Луки (1410 очков), второе место заняла команда из Пскова, она набрала 1195 очков. Бронзовым призером стала команда Администрации области (962 очка). Среди районов, как и в прошлом году, с большим отрывом победила команда Порховского района, набрав 1089 очков. Второе место заняли представители Печорского района (994 очка). Кубок за 3 место получила сборная Опочецкого района (782 очка). Специальным кубком «За волю к победе» была отмечена команда Себежского района.

Напомним, «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением установленных нормативов испытаний по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).