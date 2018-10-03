Спорт

Псковские боксеры взяли призовые места на международном турнире

В спортивном комплексе города Дно Псковской области прошли соревнования в рамках XX Международного юношеского турнира по боксу, посвященного памяти бойца петербургского СОБР «Гранит» Владимира Нестерова, участника операции по освобождению заложников, захваченных при угоне самолета семьей Овечкиных в 1988 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, участие в турнире, организаторами которого выступили администрация Дновского района, Федерация бокса и госкомитет Псковской области по физической культуре и спорту, приняли около 82 спортсмена из разных регионов России и ближнего зарубежья. От Пскова в турнире приняли участие 19 спортсменов, которые в общей сложности заняли девять первых и пять вторых мест. Так, первые места завоевали Павел Иванов, Алексей, Елисеев, Максим Богов, Александр Федоров, Сергей Клешков, Григорий Зубков, Александр Кальницкий, Вадим Иванов, Артем Минка. Вторыми стали Антон Коношенко, Сергей Герусов, Егор Орлов, Павел Ефимов, Илья Аношенко.

Победителям и финалистам соревнований были торжественно вручены медали, памятные призы и грамоты.

Напомним, турнир проводится с 1999 года и получил статус международного.