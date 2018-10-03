Спорт

Министр спорта РФ: Кокорин и Мамаев, видимо, уже не будут играть в сборной

В случае доказательства причастности к инциденту с дракой в московском кафе Александра Кокорина и Павла Мамаева, футболисты навсегда потеряют место в национальной сборной, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

«В этом инциденте еще предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, то это недопустимо - неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол», - приводит слова Колобкова пресс-служба министерства спорта, передает «Интерфакс».

«Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», - добавил он.

Ранее сообщалось, что 8 октября в московском кафе на Арбате произошла потасовка между футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным и федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, в результате которой последним понадобилась помощь врачей. МВД возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Побои».

Кокорин и Мамаев ранее выступали за сборную РФ по футболу, однако на последний чемпионат мира они не попали. Кокорин играет за команду «Зенит», Мамаев - за «Краснодар». Накануне в Петербурге между этими командами прошел матч, завершившийся победой хозяев со счетом 2:1.