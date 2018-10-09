Спорт

Открытый шахматный турнир прошел в День освобождения Невеля

Открытый шахматный турнир им. Маршала Баграмяна прошел в День освобождения Невеля в центральной районной библиотеке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области, праздничный рапид состоял из 7 туров, которые прошли в упорной борьбе.

Первое место и кубок турнира завоевал мастер FIDE Леонард Мелконян (Великие Луки), медаль за второе место досталось Светлане Григорьевой (Великие Луки), третье место занял Геннадий Синицкий (Невель).

Лучший результат среди юношей показал великолучанин Илья Малашкин, среди ветеранов - Николай Богданов из Невеля.

Все участники турнира были отмечены памятными дипломами и сувенирной продукцией с символикой нашего города.

Для гостей и участников турнира учредители организовали сладкий стол и чаепитие.