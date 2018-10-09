Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по спортивному ориентированию на марафонских дистанциях

Подведены итоги чемпионата Псковской области по спортивному ориентированию на марафонских дистанциях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации ориентирования, сильнейшие спортсмены определялись по сумме времени двух трасс протяженностью от 2 до 10 километров.

Трассы проходили по болотам и труднопроходимой местности в пригороде города Пскова. Победители в своих вихрастых группах стали:

М10 – Ермолай Петров, Псков

М12 – Степан Тихомиров, Себежский район

М 14 – Никита Карпенков, Псков

М16 – Илья Недосвитий, Псков

М21 – Виталий Матвеев, Себежский район

Ж10 – Яна Торгашева, Великие Луки

Ж12 – Мирослава Блестова, Себежский район

Ж14 – Олеся Осипова, Гдовский район

Ж16 – Полина Егорченко, Великие Луки

Ж21 – Екатерина Никитина, Псков.

Победители и призеры были награждены призами по проекту «Детский спорт» партии «Единая Россия».