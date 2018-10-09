Подведены итоги чемпионата Псковской области по спортивному ориентированию на марафонских дистанциях.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации ориентирования, сильнейшие спортсмены определялись по сумме времени двух трасс протяженностью от 2 до 10 километров.
Трассы проходили по болотам и труднопроходимой местности в пригороде города Пскова. Победители в своих вихрастых группах стали:
Победители и призеры были награждены призами по проекту «Детский спорт» партии «Единая Россия».