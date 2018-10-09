Спорт

ФК «Автофаворит» добился победы со счетом 11:0

Заключительный матч первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона МРО «Северо-Запад» состоялся в Пскове, в котором встречались псковский «Автофаворит» и ФК «Гатчина». Псковичи добились победы с разгромным счетом 11:0. Пять раз отличился Антон Пфенинг, дублем отметился Илья Богданов, еще по мячу забили Артем Смирнов, Дмитрий Гарбузов, Вячеслав Огнев и Максим Сидорович.

По завершению игры «Автофаворит» - «Гатчина» состоялось награждение, которое провел член Президиума МРО «Северо-Запад» Виктор Васильевич Кукла. Футболистам псковского «Автофаворита» были вручены кубок, диплом и медали за третье место в межрегиональном турнире.

Отметим, что второе место занял новгородский «Электрон», а победителем первенства стал «Химик» из Коряжмы Архангельской области.