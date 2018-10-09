Спорт

Чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс» стартовал в Великих Луках

В Великих Луках стартовал чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 9 октября в Великолукской академии физической культуры и спорта состоялось торжественное открытие соревнований профессионального мастерства в категории «Адаптивная физическая культура» в рамках чемпионата «Абилимпикс».

В турнире принимают участие пять студентов ВЛГАФК, обучающихся по специальности «Адаптивная физическая культура». Участникам в течение двух дней предстоит выполнить два задания: организация урока для лиц с ограничениями здоровья и проведение «Дня здоровья». Мастерство оценивают судьи.

Будущим преподавателям необходимо за 20 минут продемонстрировать свои навыки в педагогической деятельности, а также проявить творческий подход и креативность. Выполнить испытания им помогают волонтеры и эксперты.

Отметим, победитель регионального отборочного этапа вместе с экспертом отправится на национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву.

«Абилимпикс» или олимпиада возможностей - это международное движение, основной задачей которого является профессиональная ориентация и содействие в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. В Псковской области состязаниях проходят в третий раз.